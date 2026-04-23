スマホも家電も困ったら「ベイシア電器矢板店」へ、4月24日オープン

ベイシア電器矢板店

コンセプトは「スマホと家電 おたすけ窓口」

スマホのお困りごとをサポート

オープン記念イベントを実施

ベイシア電器は、栃木県矢板市の商業施設「Beisia Town矢板店」内に「ベイシア電器矢板店」を4月24日にグランドオープンする。栃木県内で5店舗目、グループ全体で26店舗目となる。ベイシア電器矢板店のコンセプトは「スマホと家電 おたすけ窓口」。購入前の比較検討だけでなく、購入後の設置や初期設定、使い方の相談、下取り、保証までを一貫してサポートする体制を整えている。「売って終わり」ではなく、日常的な困りごとを相談できる地域の相談拠点としての役割を目指す店舗になっている。店内では、テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの生活家電をはじめ、PCやスマートフォン（スマホ）まで取り扱う。また、「スマホの料金見直し」「機種変更やデータ移行」「初期設定や操作説明」といった相談にも対応し、家電とスマホの両面から生活をサポートする。買い替え時の負担を抑える取り組みも充実している。「対象家電の高価下取り」「最長10年の長期保証」「最大24回までの分割金利無料」といったサービスによって、高額商品でも購入しやすい環境を整えた。食料品の買い物ついでに立ち寄りやすい立地も、インショップならではの強みといえる。オープンを記念し、4月24～30日にグランドオープンセール、4月24～26日にアンケート回答で、わたあめまたはポップコーンをプレゼント、4月24日～5月31日に商品券や日帰りバス旅行が当たるプレゼントキャンペーンなどを実施。買い物と合わせて楽しめる企画を用意している。家電やスマホの高機能化によって、「購入後に困る」ケースがあるといえる。そうした不安や疑問に寄り添う存在として、ベイシア電器矢板店は地域に根ざした店舗を目指す。