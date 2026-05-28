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「マイナポータル」の「薬」画面で直近100日以内の情報が確認可能に

時事ネタ

2026/05/28 18:00

　デジタル庁は、5月25日に「マイナポータル」の「薬」画面をリニューアルし、これまで確認可能だった前月分までの情報に加え、直近100日以内の薬や処方箋の情報も見られるようにした。「電子処方箋」に対応している医療機関や薬局で処方箋や薬を受け取った場合、原則、当日中に閲覧できる。

「マイナポータル」での画面イメージ

「ポイント」などと同じく、最短当日中に履歴に反映

　マイナンバーカード保有者が事前に登録すると利用できるオンラインポータル「マイナポータル」は、より良いサービス提供のため、機能追加や継続的な改善を行っている。その一環として、直近100日以内に受け取った薬や処方箋の情報を、「最近の薬」「最近の処方せん」の項目でまとめて確認できるようにした。「過去の薬」では、前月分までの診療報酬明細書に記載の薬の情報を表示する。保存期間は更新から5年間。

　「電子処方箋」は、紙で発行していた処方箋を電子化することで、医療機関・薬局をまたいで、医師や歯科医師、薬剤師が患者が服用している薬の情報をペーパーレスで確認でき、より安心で安全な処方・調剤が可能になる仕組み。電子処方箋に対応した医療機関・薬局は、厚生労働省のウェブサイトから検索できる。
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