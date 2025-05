JR金町駅北口再開発、商業施設の名称は「MARK IS 葛飾かなまち」に決定！

街区名称ロゴデザイン(左)と商業施設名称ロゴデザイン

スーパー、家電量販店など約50店舗が今夏オープン

位置図とII期完成予想CG

(2025年夏時点ではI期の商業施設・自動車教習場のみ)

フロアマップ

(公共公益施設、レジデンスは2030年11月完成予定)

「ヨークフーズMARK IS葛飾かなまち店」イメージ

永く金町の地で愛されてきた金町自動車教習所も移転再オープン

東金町一丁目西地区市街地再開発組合と参加組合員である三菱地所、三菱地所レジデンス、三井不動産レジデンシャルは、東京都葛飾区東金町一丁目西地区にて推進している「東金町一丁目西地区市街地再開発事業」について、街区名称を「クロス金町」、商業施設名称を「MARK IS 葛飾かなまち」に決定した。開発は2段階で行い、「MARK IS 葛飾かなまち」I期は今夏に開業予定。東金町一丁目西地区市街地再開発事業は、JR「金町」駅北口の西側に位置する約3.0haのエリアに、地上40階建の超高層マンション(住宅棟)と地上4階・地下1階建の商業棟、地上5階・地下1階の複合棟を建設する複合再開発。今年7月中旬に竣工するI期(商業施設全体の店舗面積の約7割相当)に続き、2030年11月に住宅棟を含むII期が竣工予定となっている。「MARK IS 葛飾かなまち」は、「MARK IS」シリーズとしては静岡、みなとみらい、福岡ももちに続く4施設目となり、東京都内では初めて。地域住民や金町駅利用者を中心とした幅広い世代のユーザーを対象に、アパレル・生活必需品や生鮮・スイーツといったグルメ店舗など、多彩なテナントを取り揃える。核テナントとして、1階の食料品&ドラッグストアのフロアには、再開発事業のため閉店した「イトーヨーカドー金町店」が「ヨークフーズMARK IS葛飾かなまち店」に生まれ変わって出店。2階のデイリーユースフロアには家電とおもちゃの大型専門店「ジョーシン」、3階のアミューズメント&フードコートフロアには関東初出店の「すみっコぐらしあそびスタジオ」やアミューズメント施設「ナムコ」(予定)が出店予定となっている。また屋上(4階)に、イトーヨーカドー金町店の屋上にあった金町自動車教習所が装いも新たに再オープンする。所在地は東京都葛飾区東金町一丁目3700番(地番)。なお、地下1階には、定期利用約1200台、一時利用約200台収容可能な東金町地下自転車駐車場が8月1日にオープン予定。