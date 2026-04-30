ビットコイン チャートのリアルタイム解説　2026年4月の価格水準と相場の読み方

2026年4月現在のビットコイン市場は、2025年の最高値から約6割の水準に下がっている。相場は中東情勢などの地政学リスクと、低コストな機関投資家向けファンドの登場や国内の税制改正議論という新材料に挟まれ、現在は「持ち合い相場」の状況にある。以前は投機対象というイメージが強かったビットコインは、今やビジネスパーソンにとっても円安対策や資産分散の有力な選択肢。今回は現在のビットコインの価格水準を整理したうえで、ビットコインリアルチャートの基本的な読み方と相場を動かしている要因についてわかりやすく解説する。
2026年4月現在、ビットコイン（BTC）の価格は1000～1100万円台（ドル建てで6万6000～7万5000ドル前後）で推移している。これは2025年8月に記録した過去最高値（約1800万円／12万ドル）と比較すると、約6割程度の水準まで調整が進んだ状態だ。
相場の変遷を振り返ると、2026年1月にはトランプ大統領の就任を背景に一時10万9588ドルまで回復したが、2026年4月現在は関税問題をめぐる中東情勢の緊張や貿易摩擦といった地政学リスクにより、リスク資産全般に売り圧力がかかり、現在の水準まで値を下げている。
「大きく下げた」と捉えるか「依然として高水準にある」と捉えるかは市場参加者によってさまざまだが、現在地を把握しておくことが市場を読み解く出発点となる。
ビットコインのチャートは複雑そうに見えるが、実際に読むべきポイントは「ローソク足」「出来高」「移動平均線」の三つだ。
・ローソク足……一定期間（1時間・1日など）の始値・高値・安値・終値を1本の棒グラフで表したもの。本体が白（または緑）なら「その期間に価格が上がった」、黒（または赤）なら「下がった」ことを示す。
・出来高……チャートの下部に表示される棒グラフ。取引量の推移を示す。価格変動時に出来高が大きければ、その動きは多くの参加者の総意として信頼性が高いと判断できる。逆に出来高が少ない動きは、一時的なものである可能性が高い。
・移動平均……一定期間の終値の平均をグラフ化したもの。短期・中期・長期の複数の線を重ねることで、大きなトレンドの流れを確認できる。
価格のトレンドをざっくり把握するだけなら、ローソク足の色と大きさを眺めるだけでも十分。現在のビットコインは6万3000～7万5000ドルのレンジ（一定の価格帯）内での動きが続いており、買い手と売り手の力が拮抗した「持ち合い相場」の状態だ。
地政学リスクの高まりも要因だ。かつては「デジタルゴールド」として株式と逆の動きをするとも言われたが、機関投資家の参入が進んだことで、株式と同じリスク資産として売買される傾向が強まっている。特に株価が大きく動く局面では、暗号資産も連動して動く傾向が顕著だ。
また、暗号資産の課税を「雑所得（最大55％）」から「申告分離課税（20.315％）」へ移行する案が国会で審議されており、実現すれば国内投資家の参入を後押しする大きな要因となる。
2024～2025年にかけての円安傾向は、円建て資産だけを保有することへのリスクを改めて意識させた。ビットコインはドル建てで価格が決まるため、円安局面では円換算の資産価値が連動して上がる。円安局面で資産価値が上がりやすいビットコインは、外貨預金や海外ETFと並ぶ資産分散の選択肢として、ビジネスパーソンの間で注目が高まっている。
さらに、ブラックロックやフィデリティといった大手金融機関・機関投資家の本格参入で「投機」から「資産クラス」に認知が変わりつつある。「投機」というイメージで距離を置いていたビジネスパーソンにとっても、大手機関投資家の本格参入は暗号資産を改めて注目するきっかけになっている。
一方、日本では金融庁による暗号資産交換業者の登録制度が整備され、利用者保護のルールも年々強化されている。前述の通り、国内の法整備と税制改正（雑所得から申告分離課税へ移行する案が審議中）によって投資環境も整いつつある。
もちろん、日本円での入金・出金に対応。ビットコイン・イーサリアムといった主要銘柄から、アルトコイン・ミームコインまで幅広く取り扱っている。
Binance Japanでは1000円から少額からビットコインの購入が可能で、「PayPayマネーでの入金」や「自動積立」など五つの機能を利用可能だ。
ビットコインチャートの見方は簡単で、初心者は「ローソク足の色」だけ確認すると把握しやすい。ローソク足の色が白（または緑）なら上昇、黒（または赤）なら下落を示しており、慣れてきたら出来高・移動平均線と組み合わせて読むと、より精度の高いトレンドを把握できるだろう。
現在、暗号資産の相場は、ETF・地政学リスク・税制改正という三つの要因が影響しており、ビジネスパーソンにとっても情報として把握する価値のある資産クラスになりつつある。投資は任意だが、まずはBinance Japanのリアルタイムチャートで価格の動きを日々チェックするなど、市場との接点を持ってみてはどうだろうか。
チャートの基本的な読み方と相場を動かしている要因について
ビットコインの現状（2026年4月時点）
2026年4月現在、ビットコイン（BTC）の価格は1000～1100万円台（ドル建てで6万6000～7万5000ドル前後）で推移している。これは2025年8月に記録した過去最高値（約1800万円／12万ドル）と比較すると、約6割程度の水準まで調整が進んだ状態だ。
相場の変遷を振り返ると、2026年1月にはトランプ大統領の就任を背景に一時10万9588ドルまで回復したが、2026年4月現在は関税問題をめぐる中東情勢の緊張や貿易摩擦といった地政学リスクにより、リスク資産全般に売り圧力がかかり、現在の水準まで値を下げている。
「大きく下げた」と捉えるか「依然として高水準にある」と捉えるかは市場参加者によってさまざまだが、現在地を把握しておくことが市場を読み解く出発点となる。
ビットコインのリアルタイムチャートの読み方
ビットコインのチャートは複雑そうに見えるが、実際に読むべきポイントは「ローソク足」「出来高」「移動平均線」の三つだ。
・ローソク足……一定期間（1時間・1日など）の始値・高値・安値・終値を1本の棒グラフで表したもの。本体が白（または緑）なら「その期間に価格が上がった」、黒（または赤）なら「下がった」ことを示す。
・出来高……チャートの下部に表示される棒グラフ。取引量の推移を示す。価格変動時に出来高が大きければ、その動きは多くの参加者の総意として信頼性が高いと判断できる。逆に出来高が少ない動きは、一時的なものである可能性が高い。
・移動平均……一定期間の終値の平均をグラフ化したもの。短期・中期・長期の複数の線を重ねることで、大きなトレンドの流れを確認できる。
価格のトレンドをざっくり把握するだけなら、ローソク足の色と大きさを眺めるだけでも十分。現在のビットコインは6万3000～7万5000ドルのレンジ（一定の価格帯）内での動きが続いており、買い手と売り手の力が拮抗した「持ち合い相場」の状態だ。
ビットコイン相場を動かした3つの要因現在の価格水準を理解するには、2026年に入ってから相場に影響を与えてきた要因を押さえておく必要がある。一つは低コストファンドによる機関投資家の参入。モルガン・スタンレーが年率0.14％という市場最安値水準の現物ビットコインファンド（MSBT）を発表したことで、大手資金の流入ハードルが低下した。
地政学リスクの高まりも要因だ。かつては「デジタルゴールド」として株式と逆の動きをするとも言われたが、機関投資家の参入が進んだことで、株式と同じリスク資産として売買される傾向が強まっている。特に株価が大きく動く局面では、暗号資産も連動して動く傾向が顕著だ。
また、暗号資産の課税を「雑所得（最大55％）」から「申告分離課税（20.315％）」へ移行する案が国会で審議されており、実現すれば国内投資家の参入を後押しする大きな要因となる。
ビジネスパーソンが暗号資産に注目し始めた機関投資家だけでなく、ビジネスパーソン層でも暗号資産への関心が高まっている。第一に「円安局面での資産分散の選択肢」としてだ。
2024～2025年にかけての円安傾向は、円建て資産だけを保有することへのリスクを改めて意識させた。ビットコインはドル建てで価格が決まるため、円安局面では円換算の資産価値が連動して上がる。円安局面で資産価値が上がりやすいビットコインは、外貨預金や海外ETFと並ぶ資産分散の選択肢として、ビジネスパーソンの間で注目が高まっている。
さらに、ブラックロックやフィデリティといった大手金融機関・機関投資家の本格参入で「投機」から「資産クラス」に認知が変わりつつある。「投機」というイメージで距離を置いていたビジネスパーソンにとっても、大手機関投資家の本格参入は暗号資産を改めて注目するきっかけになっている。
一方、日本では金融庁による暗号資産交換業者の登録制度が整備され、利用者保護のルールも年々強化されている。前述の通り、国内の法整備と税制改正（雑所得から申告分離課税へ移行する案が審議中）によって投資環境も整いつつある。
Binance Japanは金融庁登録済みの国内最多水準取引所国内でビットコインを取り扱う取引所の一つが、世界最大の暗号資産取引所「Binance」の日本法人であるBinance Japan。金融庁に登録された暗号資産交換業者（関東財務局長 第00031号）で、日本の法規制に基づいて運営されている。2026年1月時点の取扱銘柄数は65銘柄と国内最多水準だ。
もちろん、日本円での入金・出金に対応。ビットコイン・イーサリアムといった主要銘柄から、アルトコイン・ミームコインまで幅広く取り扱っている。
Binance Japanでは1000円から少額からビットコインの購入が可能で、「PayPayマネーでの入金」や「自動積立」など五つの機能を利用可能だ。
まとめビットコインのリアルタイムチャートは無料。Binance Japanの価格ページでは、会員登録なしで現在の価格・ローソク足・出来高・移動平均線をリアルタイムで確認できる。
ビットコインチャートの見方は簡単で、初心者は「ローソク足の色」だけ確認すると把握しやすい。ローソク足の色が白（または緑）なら上昇、黒（または赤）なら下落を示しており、慣れてきたら出来高・移動平均線と組み合わせて読むと、より精度の高いトレンドを把握できるだろう。
現在、暗号資産の相場は、ETF・地政学リスク・税制改正という三つの要因が影響しており、ビジネスパーソンにとっても情報として把握する価値のある資産クラスになりつつある。投資は任意だが、まずはBinance Japanのリアルタイムチャートで価格の動きを日々チェックするなど、市場との接点を持ってみてはどうだろうか。