なぜ総合型選抜（AO入試）の合格者は「情報整理力」が高いのか？ ITリテラシーとの深い関係
暮らし
2026/04/30 18:00
【総合型選抜×IT思考の新常識・2】私は総合型選抜（AO入試）・学校推薦型選抜の専門塾「KOSSUN教育ラボ」での指導を通じ、次のような受験生を見てきました。「たくさん活動してきました」「いろいろな経験があります」。そう話す受験生ほど、書類評価が伸び悩むことがある一方で、活動量は決して多くないのに、非常に高く評価される受験生もいます。この差はどこから生まれるのか。15年以上にわたり、大学や予備校で多くの受験生を見てきた経験から、私ははっきりと言えます。評価を分けているのは、活動量ではなく「情報の整理の仕方」です。そして、この力は、ITリテラシーの本質と深く結びついています。
なぜか。頭の中で情報が整理されていないまま、外に出しているからです。出来事を思い出した順番に話す。思いついたことから順に書く。これでは、読み手・聞き手は情報を処理しきれません。
・なぜその活動をしたのか
・そこから何を学んだのか
・自分の関心とどう結びつくのか
このように、情報をグループ化して提示します。私はこれを「フォルダ思考」と呼んでいます。PCのフォルダ分けと、全く同じ発想です。
文章でも同じです。どこに何を書くべきかが分かっているため、構造が自然と整います。これは文章力の問題ではありません。情報整理の設計ができているかどうかの違いです。
ITとは、大量の情報を扱う技術です。つまり、情報を整理・分類・管理する発想そのものがITリテラシーです。合格していく受験生は、これを無意識に行っています。経験という「データ」を意味ごとに整理し、必要なときに取り出し、相手に分かる形で提示する。これができる受験生は、大学から見ると「研究に向いている人」に映ります。
私はこれを、「フォルダ分けされていないデスクトップの状態」とよく例えます。素材は十分にあるのに、整理されていないために価値が伝わらないのです。
すると、志望理由書も、活動報告書も、面接も、一気に整い始めます。
15年以上の指導経験の中で、私はそれを強く感じています。これが、合格者に共通する「情報整理力」の正体であり、ITリテラシーと深く結びついている理由なのです。（KOSSUN教育ラボ・小杉樹彦）
■Profile
小杉樹彦
慶應義塾大学院で修士号、横浜国立大学院で博士号を取得。KOSSUN教育ラボ、KOSKOS、志樹舎の創業者。全国の受験生、保護者から圧倒的な支持を集める。現在は塾、予備校経営のかたわら教育評論家として活動中。受験参考書を中心にロングセラー多数。
話が長い受験生に共通する問題面談や面接練習の中で、私はよく感じることがあります。一生懸命伝えようとしているのに、話がなかなか終わらない受験生がいることです。悪気はありません。むしろ真剣です。しかし、聞いている側は途中で混乱してしまいます。
なぜか。頭の中で情報が整理されていないまま、外に出しているからです。出来事を思い出した順番に話す。思いついたことから順に書く。これでは、読み手・聞き手は情報を処理しきれません。
合格者は「並べない」一方で、合格していく受験生は、経験をそのまま並べません。部活動、ボランティア、探究活動、読書経験。これらを時系列で並べるのではなく、意味ごとに分類します。
・なぜその活動をしたのか
・そこから何を学んだのか
・自分の関心とどう結びつくのか
このように、情報をグループ化して提示します。私はこれを「フォルダ思考」と呼んでいます。PCのフォルダ分けと、全く同じ発想です。
フォルダ思考がある人の強さフォルダ思考がある受験生は、自分の経験をいつでも取り出せます。面接で予想外の質問がきても、「それはこのフォルダの話だ」と瞬時に判断できる。だから回答が短く、分かりやすく、的確になります。
文章でも同じです。どこに何を書くべきかが分かっているため、構造が自然と整います。これは文章力の問題ではありません。情報整理の設計ができているかどうかの違いです。
なぜこれがITリテラシーなのかITリテラシーというと、機械の知識やソフトの操作を想像しがちです。しかし本質は違います。
ITとは、大量の情報を扱う技術です。つまり、情報を整理・分類・管理する発想そのものがITリテラシーです。合格していく受験生は、これを無意識に行っています。経験という「データ」を意味ごとに整理し、必要なときに取り出し、相手に分かる形で提示する。これができる受験生は、大学から見ると「研究に向いている人」に映ります。
活動量が多いのに評価されない理由活動量が多いのに評価されない受験生は、情報をそのまま並べてしまいます。結果として、「いろいろやっているけれど、何を考えている人なのか分からない」という印象になります。
私はこれを、「フォルダ分けされていないデスクトップの状態」とよく例えます。素材は十分にあるのに、整理されていないために価値が伝わらないのです。
情報整理力は、今からでも身につくこの力はセンスではありません。誰でも意識すれば身につけられます。KOSSUN教育ラボでも、まず塾生に自分の経験を書き出し、「なぜ行ったか」「何を学んだか」「何に興味を持ったか」で分類してもらいます。これを行うだけで、頭の中にフォルダができます。
すると、志望理由書も、活動報告書も、面接も、一気に整い始めます。
大学が見ているのは「整理された人」大学は、情報を扱う営みである「研究」を行う場所です。だからこそ総合型選抜では、この人は情報を整理できる人かが見られています。活動が多いかどうかではありません。頭の中が整理されているかどうかです。
15年以上の指導経験の中で、私はそれを強く感じています。これが、合格者に共通する「情報整理力」の正体であり、ITリテラシーと深く結びついている理由なのです。（KOSSUN教育ラボ・小杉樹彦）
■Profile
小杉樹彦
慶應義塾大学院で修士号、横浜国立大学院で博士号を取得。KOSSUN教育ラボ、KOSKOS、志樹舎の創業者。全国の受験生、保護者から圧倒的な支持を集める。現在は塾、予備校経営のかたわら教育評論家として活動中。受験参考書を中心にロングセラー多数。