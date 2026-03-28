総合型選抜は“情報戦”で決まる　大学が評価する本当のITリテラシーとは？

パソコンが得意＝評価されるという誤解

志望理由書にあらわれるITリテラシーの差

合格者に共通する「フォルダ思考」

ITとはツールの話ではなく「姿勢」の話

大学が見ているのは「この人は情報を扱えるか」

小杉樹彦

慶應義塾大学院で修士号、横浜国立大学院で博士号を取得。KOSSUN教育ラボ、KOSKOS、志樹舎の創業者。全国の受験生、保護者から圧倒的な支持を集める。現在は塾、予備校経営のかたわら教育評論家として活動中。受験参考書を中心にロングセラー多数。

【総合型選抜×IT思考の新常識・1】総合型選抜（AO入試）・学校推薦型選抜の専門塾「KOSSUN教育ラボ」で長年、塾生の指導を行う中で、強く感じることがあります。それは、「ITに強いです」「パソコンは得意です」と書く受験生ほど、なぜか書類評価や面接評価が伸び悩む、という事実です。一方で、本人はITスキルをアピールしていなくても、志望理由書が非常に論理的で、面接の受け答えも明確な受験生がいます。そこで、総合型選抜や学校推薦型選抜において大学が評価するITリテラシーについて解説したいと思います。私は15年以上にわたり、多くの受験生を見てきましたが、その経験からいえるのは、大学が評価している「ITに強い」とは、パソコン操作のことではないということです。多くの受験生は、「IT」という言葉に対して「WordやPowerPointが使える」「タイピングが速い」「パソコン操作に慣れている」「プログラミング経験がある」といったイメージを持っています。もちろん悪いことではありません。しかし、総合型選抜の評価とはほとんど関係がありません。なぜならそれらは操作スキルであり、大学が見ているのは思考スキルだからです。大学が見ている「ITリテラシー」とは何か。実際に評価を伸ばしていく受験生には、共通点があります。・情報を整理できる・情報を分類できる・複数の情報を比較できる・構造化して説明できる・情報から自分の考えを組み立てられるこれはまさに、ITリテラシーの本質そのものです。つまり、IT＝情報を扱う力なのです。同じような経験を持っている受験生でも、志望理由書の印象は大きく異なります。出来事を時系列で並べる受験生と、経験を分類し、意味で整理して書く受験生。内容は同じでも、後者は「考えられる人」「研究に向いている人」に見えます。これは文章力の差ではありません。情報整理力の差です。これまで多くの受験生を見てきた中で、合格していく受験生には、ある特徴があります。頭の中に“フォルダ”があることです。経験、活動、学び、関心。それらが整理され、どこに何があるか自分で把握できている。だから面接でも、必要な情報をすぐ取り出せる。だから文章も自然と構造が整う。これはまさに、パソコンのフォルダ管理と同じ発想です。総合型選抜で評価されるITリテラシーとは、プログラミングでも資格でもありません。情報を雑に扱わない姿勢。情報を並べるのではなく、整理する姿勢。この姿勢がある受験生は、志望理由書・活動報告・面接全ての質が上がります。何を意識すべきか。KOSSUN教育ラボでの指導でも、私はまず塾生自身の経験や関心を「整理」することから始めます。・経験を分類する・関心を言語化する・なぜ、そう考えたのかを構造化するこれだけで、志望理由書は一気に論理的になります。大学は研究をする人を選びます。研究とは、情報を扱う営みそのものです。だからこそ総合型選抜では、「この人は情報をどう扱う人か」が見られています。15年以上の指導経験から、私ははっきりいえます。ITに強いとは、パソコンが得意なことではなく、情報を扱う姿勢が整っていることだということです。ここを理解した受験生から、評価は一気に変わります。（KOSSUN教育ラボ・小杉樹彦）