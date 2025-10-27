自分だけのサウンドプロファイルで音質をカスタマイズ「Creative Aurvana Ace 3」

ワイヤレスでも高音質

Creative Technologyの日本法人 クリエイティブメディアは10月22日、LDAC／aptX AdaptiveのハイレゾやaptX Losslessのロスレスオーディオが楽しめる完全ワイヤレスイヤホン「Creative Aurvana Ace 3」を直販オンラインストアで発売した。公式ストア価格は2万4800円。11月14日11時59分まで特別価格の1万9800円で購入できる。新製品は、LDAC／aptX Adaptiveオーディオコーデックでハイレゾ相当のワイヤレスオーディオや、aptX Losslessによるロスレスワイヤレスオーディオの再生に対応した完全ワイヤレスイヤホン。ドライバーユニットには、xMEMSドライバーと10mmダイナミックドライバーを組み合わせたデュアルドライバーシステムを採用。二つの独立したドライバーによって精度と明瞭性を高め、5Hz～40kHzの広帯域の周波数特性で高音質のオーディオ体験を可能とする。Mimiサウンドパーソナライゼーションによるカスタマイズオーディオを活用すれば、自分の聴覚に合わせて音をきめ細かく調整することもできる。また、LE AudioやAuracastにも対応し、別売りの「Creative BT-W6 ワイヤレスオーディオトランスミッター」や、LE Audio対応スマートフォンを活用すれば次世代のBluetoothオーディオを体験できる。重量は片耳で約4.75g、充電ケースは約43g。バッテリー持続時間は約7時間で、ケースと併用で約19時間。充電時間は約2時間。ノイズキャンセルレベルを自動調整する「アダプティブアクティブノイズキャンセリング」、耳へのイヤホン装着を検知するセンサーを採用したほか、全指向性MEMSマイク×3基を左右に搭載する。防滴性能はIPX5相当。Bluetooth 5.4対応。