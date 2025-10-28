800Wの衝撃サウンドでダンスを盛り上げる！ パーティースピーカー「JBL PartyBox 720」

JBL PartyBox 720

イベントやお祭り、演説などでも活躍

本体各部の様子

ハーマンインターナショナルは10月31日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、大迫力のJBLプロ・サウンドを楽しめるパーティースピーカー「JBL PartyBox 720（パーティーボックス 720）」を、「JBL」公式オンラインショップ、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon.co.jp JBL公式ストア限定で発売する（Amazon.co.jpのみ11月上旬発売予定）。価格は14万8500円。「JBL PartyBox 720」は、シリーズ最大となる800Wの出力によって、バスケットボールコート1面を1台でカバーできる大迫力のサウンドを実現したパーティースピーカー。本体には、24cmのウーファー×2基、30mmツイーター×2基を搭載し、計4基のパワーアンプで各ユニットを個別駆動することで、抜けのよい高域から深みのある低域までを力強く再生する。あわせて、音楽に合わせてシンクロするライトを備えており、近未来的なライトショーによって視覚的にも会場を盛り上げる。さらに、Auracast対応で本体2台によるワイヤレスステレオ再生が可能なほか、対応機種を複数台連携させれば会場を包むようなサウンドを鳴らせる。また、XLR対応コンボジャック×2基を搭載し、ギターやマイク、DJ機器などを接続でき、AUX入力端子も備えており、USB Type-C端子経由での音楽配信などのロスレス再生や、Bluetooth接続にも対応している。そのほか、可搬性・耐久性にも配慮して人間工学に基づくハンドルと堅牢なホイールを搭載するほか、IPX4準拠の防沫性能を備えているので、突然の雨やプールサイドなど水はねの可能性がある環境でも気にすることなく使える。バッテリー駆動時間は最大15時間で、10分間の充電で約2時間の再生が可能な急速充電にも対応している。「JBL PartyBox 720」の発売を記念して「JBL」公式オンラインショップでは、10月31日～11月30日の期間に対象製品を購入して、30日間使用後に満足できなかった場合は、理由に関わらず返品が可能な「30日間おうちでお試し！返品無料」キャンペーンを開催する。同キャンペーンは、商品到着から30日以内の応募分のみ対象となり、対象製品はPartyBox 720、PartyBox 520、PartyBox Encore 2、PartyBox Encore Essential 2、PartyBox On-the-Go 2。