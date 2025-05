ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル、「JBL Tour One M3」発売

「JBL Tour One M3」の

装着イメージ

音響効果を大きく向上

JBL Tour One M3

JBL Tour One M3 Smart Tx

予約キャンペーンでもらえる

「JBL」ロゴ入りヘッドホンスタンド

ハーマンインターナショナルは、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル「JBL Tour One M3」と、スマートトランスミッターが付属する「JBL Tour One M3 Smart Tx」を5月29日に発売する。JBL Tour One M3とJBL Tour One M3 Smart Txとも、新たにマイカドーム40mm径ドライバーを採用し、低音から高音までバランスの取れたJBLプロ・サウンドを実現するワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン。ハイレゾワイヤレスに対応しているので、ワイヤレス接続時でも鮮明なスタジオサウンドを再生できる。本体には、計10基のマイクを搭載し、さらに進化した新リアルタイム補正付きハイブリッドノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、瞬時に最適かつ最高のアクティブノイズキャンセリングパフォーマンスを実現している。また、イヤーカップを耳を覆う空間を広く設計した楕円形にすることで、装着性を高めてパッシブノイズキャンセリングを向上させた。さらに、進化した新空間サウンドと、初搭載のヘッドトラッキング機能によって高い没入感を提供するほか、AIノイズ低減アルゴリズムによるクリアな通話品質、DAC内蔵による有線接続時のロスレスオーディオ再生への対応、「Auracast」対応による複数台のイヤホンやスピーカーとの同時再生、最大2台まで同時接続可能なマルチポイントへの対応、「JBL Headphones」アプリへの対応といった、多彩な機能を備えている。Bluetooth 5.3に対応し(LE Audio対応予定)、対応BluetoothプロファイルはA2DP 1.4、AVRCP 1.6.2、HFP 1.8、対応コーデックはSBC、AAC、LC3、LDAC。バッテリ駆動時間は、ANCオフ時が最大約70時間、ANCオン時が最大約40時間。ヘッドホン部の重さは約278g。JBL Tour One M3は、カラーがブラック、モカ、ブルーの3色(ブルーのみ、JBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、JBL公式Amazon店限定)で、JBLオンラインストアでの税込価格は4万9500円。JBL Tour One M3 Smart Txは、サウンドや自分のリスニングスタイルに合わせた各種設定を手元で簡単に操作でき、飛行機内のエンターテインメントシステムや自宅のテレビ、ゲーム機器とUSB接続することによって、「JBL Tour Pro 3」の充電ケースと同様にBluetooth非対応のデバイスでも高音質でのワイヤレス接続が可能になる、スマートトランスミッターが付属する。JBLオンラインストアでの価格は5万7200円。なお5月22~28日の期間、JBL Tour One M3とJBL Tour One M3 Smart TxをJBLオンラインストアもしくはJBL公式楽天市場店で予約購入した人全員に、「JBL」ロゴ入りヘッドホンスタンドをプレゼントする、予約キャンペーンを開催している。