置く・はさむ・つるす いろいろ使える 無印良品の充電式クリップファン2モデル

無印良品は4月8日から、便利に使える「置いても使える 充電式クリップファン」「置いても使える 充電式クリップファン ミニ」の2モデルを順次発売する。カラーはブラックとホワイトの2色展開。
通常サイズは、置く、はさむ、つるすの3WAYで使用でき、角度や風量調整タイマー機能がついている。クリップの裏面にある吊り下げリングにカラビナやロープを使い吊り下げられるので、室内干しの際などにも活用可能だ。価格は2990円。
充電時間は約3.5時間で、連続使用時間は最大で約19時間。モードは微風、弱、中、強の4つ。15分、30分の2種類のオフタイマー機能も使える。
サイズは、幅約156×奥行118×高さ178mmで、重さは約500g。
ミニサイズは、抱っこ紐やベビーカー、日傘など、さまざまなものにはさんで使えるタイプ。価格は1990円。
充電時間は約3時間で、連続使用時間は最大で約12時間。間欠モード、弱、中、強の4モードの使い分けが可能だ。
サイズは幅約68×奥行51.5×高さ103.5㎜で、重さは130g。
通常・ミニ、ともに充電は、USB Type-Cケーブルで行う。
選べる2サイズ ミニサイズは傘やベビーカーにはさんで使える新製品は置いても使える充電式のクリップファン。
通常サイズは、置く、はさむ、つるすの3WAYで使用でき、角度や風量調整タイマー機能がついている。クリップの裏面にある吊り下げリングにカラビナやロープを使い吊り下げられるので、室内干しの際などにも活用可能だ。価格は2990円。
充電時間は約3.5時間で、連続使用時間は最大で約19時間。モードは微風、弱、中、強の4つ。15分、30分の2種類のオフタイマー機能も使える。
サイズは、幅約156×奥行118×高さ178mmで、重さは約500g。
ミニサイズは、抱っこ紐やベビーカー、日傘など、さまざまなものにはさんで使えるタイプ。価格は1990円。
充電時間は約3時間で、連続使用時間は最大で約12時間。間欠モード、弱、中、強の4モードの使い分けが可能だ。
サイズは幅約68×奥行51.5×高さ103.5㎜で、重さは130g。
通常・ミニ、ともに充電は、USB Type-Cケーブルで行う。