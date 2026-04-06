置く・はさむ・つるす いろいろ使える 無印良品の充電式クリップファン2モデル

使い方いろいろ はさんで使える無印のクリップファン

選べる2サイズ ミニサイズは傘やベビーカーにはさんで使える

置いても使える 充電式クリップファン

はさんで使える

つるしても使える

置いても使える 充電式クリップファン ミニ

日傘などにはさんで使える

無印良品は4月8日から、便利に使える「置いても使える 充電式クリップファン」「置いても使える 充電式クリップファン ミニ」の2モデルを順次発売する。カラーはブラックとホワイトの2色展開。新製品は置いても使える充電式のクリップファン。通常サイズは、置く、はさむ、つるすの3WAYで使用でき、角度や風量調整タイマー機能がついている。クリップの裏面にある吊り下げリングにカラビナやロープを使い吊り下げられるので、室内干しの際などにも活用可能だ。価格は2990円。充電時間は約3.5時間で、連続使用時間は最大で約19時間。モードは微風、弱、中、強の4つ。15分、30分の2種類のオフタイマー機能も使える。サイズは、幅約156×奥行118×高さ178mmで、重さは約500g。ミニサイズは、抱っこ紐やベビーカー、日傘など、さまざまなものにはさんで使えるタイプ。価格は1990円。充電時間は約3時間で、連続使用時間は最大で約12時間。間欠モード、弱、中、強の4モードの使い分けが可能だ。サイズは幅約68×奥行51.5×高さ103.5㎜で、重さは130g。通常・ミニ、ともに充電は、USB Type-Cケーブルで行う。