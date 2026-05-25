世界一のバリスタが監修、初心者でも本格ハンドドリップが叶うコーヒーセット「Coffee Brew Kit」

ハンドドリップに必要なコーヒーギアのセットが発売

他のコーヒー器具と何が違う？

Flow M600

Essence Duo

Balance Gen2

コーヒーマットも付属

2色のカラーバリエーションを用意

EPEIOS JAPANは5月22日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、「Coffee Brew Kit（コーヒーブリューキット）」を公式オンラインショップ、およびAmazon.co.jpと楽天市場の公式ストアにて発売した。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格はオープンで、実勢価格は4万9800円前後。「Coffee Brew Kit」は、コーヒー用に開発された電気ケトル、グラインダー、スケール、ドリップ時に便利なマットといった、快適なハンドドリップに必要なコーヒーギア×4点を、1つのセットにした特別なパッケージ。ケトルは、「世界一のバリスタ」である井崎英典氏の監修による、ハンドドリップに特化したモデルの新バリエーション「Flow M600」（未発表モデル）が付属する。グラインダーも、井崎氏の監修を受けて開発されたモデルを、手挽きと電動の2Wayで使えるよう進化させた最新作「Essence Duo」（2026年3月発売）、スケールはハンドドリップに便利な最新作「Balance Gen2」（2026年4月発売）と、「EPEIOS」ブランドの中でもハイエンドクラスのモデルや最新モデルが含まれる。そのほか、過去販売したアーティストコラボモデルにアクセサリーとして付属していたコーヒーマット（単体では未発売）も付いてくる。いずれのモデルも、これから本格的なハンドドリップを楽しみたい人や、ワンランク上にステップアップしたい人が安心して扱いやすく、バリスタなどプロにも満足してもらえるスペックを備えている。