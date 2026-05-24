肩・首のコリに スマホ顔面落下も防ぐ 反射の仕組みでスマホを見るメガネ 価格もお手頃 スリコから

スマホが楽に見られるメガネ

反射の仕組みを利用したメガネ 仰向けでも難なくスマホが見られる

スマホ快適グラス

反射の仕組みを利用したレンズ

仰向けに寝ても使えるメガネ

横から見た着用イメージ

便利なポーチが付属

スリーコインズは5月20日、姿勢を崩さずスマートフォンの画面を見られる「スマホ快適グラス」を発売した。カラーはアイボリーとグレーの2色で価格は1100円。新製品は、反射の仕組みを利用して、仰向けのままスマホや本が見られるメガネ。うつむくことなく画面を閲覧できるので、首や肩への負担を軽減できる。仰向けに寝ても使えるので、これを付ければ、スマホを顔に落とすこともなくなるだろう。しかし、問題はサイズ感。サイズはフロント約14cm、サイドが約16.5cmとなっている。そして、特殊なレンズを使っているので仕方がないが、見た目はちょっと変わっている。基本的には自宅で使用するものとして割り切ってしまっても良い。なお、製品には、持ち運びに便利なポーチが付属している。最新技術が使われているわけでもなく、ローテクな製品だけあって価格も安い。懐が痛むことはないだろうから、肩や首のコリに悩んでいる人は、一度試しに買ってみるのもありだ。