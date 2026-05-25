「Interop Tokyo 2026」、6月10日から幕張メッセで開催

「Interop Tokyo 2026」の公式サイト

テーマは「AIとインターネットの次章。～Internet for AI, AI for Internet.～」

ナノオプト・メディアとインターネット協会は6月10～12日の期間、インターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2026」を、幕張メッセ（千葉県千葉市）の国際展示場ホール3-8／国際会議場にて開催する。「Interop Tokyo」は、1994年の初開催以来、イベント名の由来ともなっているInteroperability（相互接続性）を追求して、最新技術が実稼働する姿を体験可能な場として歩んできた。今回、開催される「Interop Tokyo 2026」では、「AIとインターネットの次章。～Internet for AI, AI for Internet.～」をテーマに掲げ、展示会、カンファレンス＆基調講演、ShowNetという、3つの柱を核に構成されている。展示会では、ネットワークインフラ、セキュリティー、クラウドネイティブ、AIインフラ、データセンター、IoTといった多彩な分野を網羅する、国内外のITベンダー、研究機関などによる最新製品・ソリューションが展示される。会場では、出展社によるデモンストレーションやプレゼンテーションを通じて、その技術をリアルに体感できる。あわせて、テーマにフォーカスした主催者企画も用意しており、今回の開催では○Data Center Summit○Internet x Space Summit○Network x Media Summit○Academic Innovation○Sleep Techといったテーマで実施される。カンファレンスは、AIに関連するネットワークインフラ・ビジネス戦略・セキュリティーから、ワット・ビット連携、ネットワーク最新動向、人材育成、量子関連といった多様なテーマで、IT、ネットワーク分野の国内外トップエキスパートによるセッションを多数用意する。最新動向のキャッチアップから、現場で活かせる実装・運用ノウハウまで、幅広いテーマをカバーしており、パネルディスカッションやQ＆Aを通じて、双方向の知識交換が可能になっているほか、参加者と講演陣のネットワーキングを促進するコミュニティ形成の場にもなる。基調講演には、国内外のIT業界を牽引するトップリーダー・ビジョナリーが登壇し、産業全体の未来を見据えた洞察・メッセージを発信する。技術者からビジネスパーソンまで、幅広い聴衆に向けたインスピレーション溢れるプレゼンテーションが行われるほか、インターネット技術と市場の「方向性」を示す、多彩でシンボリックなセッションも取り揃える。なお、今回の「Interop Tokyo 2026」には、ソフトバンクのCTO 兼 常務執行役員である湧川隆次氏、エヌビディアのエンタープライズ事業担当 バイスプレジデントである井崎武士氏、日本マイクロソフトの業務執行役員 エバンジェリストである西脇資哲氏、さくらインターネットの代表取締役社長である田中邦裕氏、TSMC（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company）のHead of Global Security Managementであるジェームズ・トゥ氏といった、多数のキーパーソンの登壇を予定している。ShowNetは、「Interop Tokyo」の象徴ともいえる、会場内に実際に構築・運用されるライブネットワークで、国内各企業や学術界から集結するボランティアエンジニア（NOC：Network Operations Center）が、設計・構築・運用を行う。最先端のネットワーク技術・プロトコル・機器を実環境でテストする「世界最大級のネットワーク実験場」であり、展示会場全体を支えるインフラそのものとしても機能しつつ、技術デモンストレーションの役割も担っている。あわせて、若手エンジニアの育成・技術継承の場でもあり、ShowNetの構成・技術仕様はドキュメントとして公開され、業界のナレッジとして蓄積される。