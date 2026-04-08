横置き・角度調節まで！スタンド機能付き iFaceのMagSafeカードウォレット

スタンド機能付きのカードウォレットが登場

スタンド機能も角度調節に対応、さまざまなシーンを想定

iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）

内側2カ所・外側1カ所にカードポケット

縦置き、横置き、垂直スタンドにもなる

角度調節も可能

シリコン印刷で横ズレしにくい

モバイルアクセサリーブランド「iFace」は4月30日から、スタンド機能を搭載したカードウォレット「iFace MagSynq カードウォレット（フリップスタンド）」を、iFace公式オンラインストア、原宿店や家電量販店、雑貨店で順次発売する。カラーはオフホワイト、ブラック、ペールブルーの3色で、価格は4950円。公式オンラインストアで予約受付中。新製品は、MagSafe対応のモバイルアクセサリーシリーズ「MagSynq」のフリップスタンド付きのカードウォレット。スマートフォン背面へマグネットで装着可能となっており、内側2カ所・外側1カ所の最大3枚のカードポケットを設ける。交通系ICカードやクレジットカードを取り出すことなくタッチ決済できる。また、約180度開閉する可動式のフリップスタンドを備え、角度と高さの調整が可能。スマートフォンをほぼ垂直に自立させられるため、動画視聴やビデオ通話、自撮り撮影など多様な利用シーンに対応する。背面はシリコン印刷になっており、装着時の横ズレも抑えられる構造だ。