視界を妨げない車載スマホホルダー、MagSafe対応＆360度回転でナビが快適に

P-CARS18BK

視界スッキリでナビがもっと見やすく

車のエアコン吹き出し口に取り付けるタイプ

見やすい角度にしっかり固定

360度回転や細かな角度調整に対応

さまざまな車種に対応

シリコン素材を採用

エレコムは、ドライブ中にスマートフォン（スマホ）のナビを見やすく使える新製品として、エアコン取り付けタイプの車載スマホホルダー「P-CARS18BK」を発売した。視界を妨げにくい設計と強力な磁力固定によって、快適で安全な運転をサポートする。価格はオープンで、実勢価格は2380円前後。新製品は、車のエアコン吹き出し口に取り付けるタイプ。ダッシュボードやフロントガラスを塞がないため、運転時の視界が確保しやすい。ナビアプリの利用が当たり前になった今、スマホの設置位置は快適なドライブのカギを握るポイント。見やすい位置に安定して固定できるため、安心して運転できる。最大の特徴は、N52規格のネオジム磁石を採用した高い固定力。MagSafe対応のスマホやケースを使えば、しっかりと吸着し、振動や急ブレーキでも落下しにくい。さらに、MagSafe非対応機種でも、付属のメタルステッカーを使えば装着が可能。スマホの種類を選ばず使えるのもポイントだ。本体には2カ所のボールジョイントを採用し、360度回転や細かな角度調整に対応。縦・横どちらの表示にも対応し、ナビ表示・動画視聴・ハンズフリー通話など、用途に応じた最適な角度で固定できる。ちょっとした角度調整ができることで、運転中の視線移動も最小限に抑えられる。エアコンルーバーに取り付けるフックは、幅を調整できる仕様。奥行き10～28mmに対応しており、さまざまな車種に対応する。また、アーム形状も工夫が施されており、エアコンの風を遮りにくく、冷暖房効率を損なわない。スマホを接触させる部分にはシリコン素材を採用し、端末の背面を傷から保護。固定力と保護性を両立している点も見逃せないポイントだ。スマホをナビ代わりに使う人が増える中、「見やすさ」と「安全性」を両立する車載ホルダーの重要性はますます高まっている。今回の新製品は、視界を確保しつつしっかり固定できる設計で、日常のドライブから長距離移動まで幅広く活躍しそうだ。