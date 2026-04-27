車内の充電コード問題を一発解決！ ごちゃつくインパネ周りで悩まない「4in1巻き取り式カーチャージャー」

4in1巻き取り式カーチャージャー

最大57W出力で4台同時充電も可能な「4in1」

使いたいときに引き出せて使い終わったらスマートに収納

Type-C×2タイプとType-C＋iOS端子タイプの2種類を用意

外出先で活躍する「3in1マルチケーブル」も同時発売

3in1マルチケーブル

スマートフォンやタブレット端末を車内で充電しようとすると、ケーブルが何本も垂れ下がり、インストルメントパネル（インパネ）周りが雑然としてしまう──。そんな悩みに応える製品が登場した。総合雑貨メーカーのハックは、車内充電をスマートにする新アイテム「4in1巻き取り式カーチャージャー」と「3in1マルチケーブル」を5月から発売する。4in1巻き取り式カーチャージャーは、シガーソケットタイプの車載充電器。最大57Wの高出力と、4台同時充電に対応した多機能設計が特徴だ。ケーブルは本体一体型の巻き取り式。使いたいときに引き出せ、使い終わったらスマートに収納できるため、絡まりや見た目の悪さを解消してくれる。端子は、Type-C×2タイプとType-C＋iOS端子タイプの2種類。家族や同乗者との端子違いの問題にも柔軟に対応する。本体には電圧表示機能も搭載。車の状態をひと目で確認できるため、安心感も高い。また、落ち着いたダークカラーを採用しており、営業車や社用車はもちろん、プライベートカーの内装にも自然になじむデザインとなっている。3in1マルチケーブルは、Type-C・iOS端子・Apple Watch充電の3役を1本でこなす巻き取り式ケーブル。複数のケーブルを持ち歩く必要がなく、外出先や車内、オフィスでの充電を1本で完結できる。車内の配線が気になる人、家族や同乗者と充電端子を共有する機会が多い人にとって、今回の製品は充電のストレスを減らしてくれる。コードの煩わしさから解放されたいなら、チェックしてみてはいかがだろうか。