軽量コンパクトな「モバイルバッテリー」で外出も一日安心

ビックカメラ池袋本店でモバイルバッテリーコーナー販売員の

星野将成（ほしの・まさしげ）さん

気温差が激しいから暑さ、寒さへの耐久性もチェック

（1）劣化しにくく安心して使い続けることができる

（2）持ち運びやすい

（3）寒さ、暑さに強い

ビックカメラ池袋本店のモバイルバッテリーコーナー

安全性が高く初めて使う人におすすめのエアージェイ

エアージェイの

「リン酸鉄モバイルバッテリー MBLS10000」

伸びるUSB-Cケーブルが便利、「パススルー充電」もOKなAnker

Ankerの

「モバイルバッテリーNano Power Bank A1638N」

世界初の地球にやさしいナトリウムイオン電池採用のエレコム

エレコムの

「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー DE-C55L-9000」

【おしえてビックさん・42】ゴールデンウイーク（GW）が近づき、長期で旅行やアウトドアを楽しむ機会が増えます。そこで必需品なのが、スマートフォンなどを充電するモバイルバッテリーです。でも「発火事故のニュースを目にして安全性が心配」「軽くてコンパクトなものがほしい」「バッテリー容量が気になる」など、選ぶ上でいろいろと悩みます。そこで、ビックカメラ池袋本店でモバイルバッテリーコーナー販売員の星野将成（ほしの・まさしげ）さんに、軽量でコンパクトながら安心のモバイルバッテリーをおしえてもらいました。星野さんは、モバイルバッテリーを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。気象庁は最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」と決めました。今年も猛暑日や酷暑日が続くことが予想され、暑さへの対応をチェックしましょう。年中使うため、冬の寒さへの対応も気にしたいところです。さっそく商品について星野さんにおしえてもらいます。星野さんが推す1品目は、エアージェイの「リン酸鉄モバイルバッテリー MBLS10000」です。おすすめする理由について「リーズナブルな価格でありながら、膨張や発火のリスクが少ないリン酸鉄を採用していて、安全性の高さが特徴です。また、繰り返し充電しても劣化しにくく、優れた耐久性を備えているので、長期間安心してご使用いただけます。バッテリー容量は1万mAhで、1回の充電でスマートフォンを約1.5～2回充電できる点も魅力です」と説明します。正極に発火しにくい素材のリン酸鉄（LiFePO4）を採用したリチウムイオン電池で、安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いのが特徴です。価格、安全性、耐久性、容量のバランスのとれた商品といえます。重さは約213gです。星野さんがこの商品をおすすめしたいのは、次のような人です。「初めてモバイルバッテリーの購入を検討されている方や、安全性を重視して選びたい方におすすめです。使いやすさと安心感を兼ね備えているので、初めての方でも直感的に扱うことができ、日常使いでも不安なくご使用いただけます。また、外出先や旅行時など、急な充電が必要なシーンでも安心して持ち歩けるため、1台あると心強いアイテムです」と、エントリーモデルとして最適な点をプッシュします。星野さんが推す2品目は、Ankerの「モバイルバッテリーNano Power Bank A1638N」です。おすすめする理由について、星野さんは次のようにアドバイスします。「長さ約70cmまで伸びる巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵しており、充電ケーブルを別途持ち運ぶ必要がない点が大きな魅力です。さらに、モバイルバッテリー本体をコンセントに挿して充電しながら、同時にスマートフォンなどの機器にも給電できる『パススルー充電』に対応。最大出力は45Wと高出力のため、スマートフォンだけでなく、さまざまな電化製品の充電にも対応できる点がおすすめです」。巻き取り式なので、ケーブルを持ち運ばなくてもいいし紛失する心配もありません。「パススルー充電」も、選ぶ際に覚えておきたいキーワードです。重さは約230gです。星野さんはこの商品をおすすめする人に、次のように語りかけます。「旅行などの長期滞在時でも、ケーブルやACアダプターを別途持ち運ぶ必要がなく、モバイルバッテリー1つで完結します。また、パススルー充電に対応しているため、スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電でき、どちらの充電残量が少ない場合でも安心して使用できます。長期出張が多い方にもおすすめです」。GWなど長期の旅行シーズンに安心な商品です。星野さんが推す3品目は、エレコムの「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー DE-C55L-9000」です。おすすめする理由について「環境負荷が少なく、地球にやさしい世界初のナトリウムイオン電池を採用した最先端のモバイルバッテリーです。-35℃～50℃までの幅広い温度環境に対応しており、雪山から砂漠までさまざまなシーンで使用できる点が魅力です。そのため、スキー場でのスマートフォンやアクションカメラの充電にも最適です」と、ウインタースポーツなど厳しい温度環境でも安心して使える点を評価します。さらに「長寿命設計で、一般的なモバイルバッテリーの寿命が約500回であるのに対し、本モデルは約10倍の5000回の充電サイクルに対応している点もおすすめポイントです」と、長持ちであることを説明します。星野さんがこの商品をおすすめするのは、次のような人です。「耐久性が非常に高く、日常的にアクティビティーやアウトドア、登山を楽しまれる方にも安心してご使用いただけます。繰り返しの使用や過酷な環境にも強いため、毎月のように外出やレジャーを楽しまれる方でも、長く安定してお使いいただける点が魅力です。外出先でのバッテリー切れの不安を軽減し、よりアクティブなシーンを快適にサポートします」。アウトドアを趣味に楽しむことが多い人にとって、頼れる商品といえます。重さは約350gです。最後に、星野さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「実際に自分でさまざまな商品や展示品を触って体感し、その経験をお客様に伝えながら親身な商品提案ができるように心掛けています。親切丁寧かつ簡潔明瞭に商品をご提案し、お客様の大切なお時間をなるべく割かず、気持ちよくご購入いただけることもあわせて心掛けています」。親切で丁寧、しかも時間をかけずに簡潔に説明しながら接客してくれるのはうれしいですね。長期の旅行やアウトドアなどのお出かけシーズンに持っていくモバイルバッテリー選びで悩んだら、星野さんに相談しましょう。