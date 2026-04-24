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メーカー不問でPCやスマホの修理に対応、ドスパラ松山環状枝松店内に「デジタルドック」オープン

店舗

2026/04/24 15:00

　サードウェーブは、PCやスマートフォン（スマホ）の修理とサポートを専門とする店舗「デジタルドック」を、ドスパラ松山環状枝松店内（愛媛県松山市枝松5-7-32）で4月23日にオープンした。PCやスマホが生活に欠かせない一方、「故障時の相談先が分からない」「メーカーが違うと修理を断られる」といった声が少なくない。そのような悩みに、デジタルドックは応えていく方針だ。

「デジタルドック松山環状枝松店」
がオープン

　デジタルドックは、メーカーを問わず幅広い機種に対応する点が特徴。ノートPCやデスクトップPCはもちろん、一般の修理窓口で対応が難しいことも多い自作PCやゲーミングPCの修理やサポートにも対応。液晶修理やデータ復旧といったトラブルにも、専門スタッフが対応する。
 
専門スタッフが対応

　サービスは、修理業務だけではない。PCやスマホの初期設定をはじめ、操作方法に関する相談や周辺機器の使い方、ソフトウェア設定のトラブルなど、「どこに相談すればいいか分からない」デジタルの困りごと全般をカバーする。相談方法も、店頭対応に加え、出張サポートやリモートサポートなど、利用者の状況に合わせた形を用意している。
 
修理に加えて相談にも対応

　サービスの利用しやすさも、デジタルドックの強み。会員向けの定額制サポートサービス「デジタルケアサービス」をはじめ、「パソコン・スマホ使い方なんでも相談」（20分で2200円）といった時間制メニューも用意しており、「ちょっと聞きたい」「設定だけ手伝ってほしい」といったニーズにも気軽に応える。

　伊予鉄道の福音寺駅から徒歩10分というアクセスの良さに加え、駐車場も完備したドスパラ松山環状枝松店の店内に併設。PCや周辺機器の購入と合わせて修理や相談ができる点も、利用者にとっては安心だ。「デジタル機器で困ったら、まず立ち寄れる場所」として、地域のユーザーを支える拠点となりそうだ。
 
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