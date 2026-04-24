プレー中も席を立たない、JTのノルディックスピリットが「JOPT 2026」で実現する新たな集中体験

JT初となるポーカーの冠トーナメントが

3日間にわたって開催

集中力を途切れさせない設計

「JOPT 2026 Grand Final」

会場内に設置される協賛ブースのイメージ

「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」

エントリー先着300名は「ノルディックスピリット」オリジナルカードプロテクター、

優勝者は「ノルディックスピリット」オリジナルグッズがもらえる

「JOPT 2026 Grand Final」の開催イメージ

日本たばこ産業（JT）は5月2日・4日・5日の3日間、同社初となるポーカーの冠トーナメント「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」を、ベルサール高田馬場（東京都新宿区）にて開催する。同トーナメントは、アジア最大級のポーカーイベント「JOPT 2026 Grand Final」への協賛によって行われる。今回の「JOPT 2026 Grand Final」への協賛は、「ノルディックスピリット」の「吸えないときもリフレッシュ」と「ハンズフリーで集中がつづく」という特長を体感してもらうべく決定されたという。「ノルディックスピリット」は、JTが提案する新しいたばこのスタイルである「リフレッシュパウチ」で、口に含むだけでいつでもどこでも気軽にリフレッシュできる。また、両手をふさぐことなくハンズフリーで使用可能なため、目の前のことに集中でき、その集中がつづく。煙やにおいがないので場所を選ばず使え、プレイ中に席を立つ必要がないため手札確認やチップ操作、相手の動きへの注意といった判断を途切れさせないことから、長時間の集中を求められるポーカープレイヤーと親和性がある。「JOPT 2026 Grand Final」では、期間中に3回「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」が開催される。また、会場内には協賛ブースを展開し、喫煙者を対象に「ノルディックスピリット」のサンプリングを実施するとともに、アンケート回答者限定で限定コラボグッズが当たるキャンペーンも行う。「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」の開催時間は各日21時からで、参加費は2万円。同トーナメントにエントリーした人の中から、先着300名には「ノルディックスピリット」オリジナルカードプロテクターがプレゼントされる。さらに、優勝者には「ノルディックスピリット」オリジナルグッズが贈られる。「JOPT 2026 Grand Final」は、国内外のプレイヤーが集うポーカーの祭典で、4月24日～5月6日の期間にさまざまなトーナメントが用意されている。