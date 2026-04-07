吸えない時代の新定番？煙の出ない口に含むたばこ「ノルディックスピリット」が全国のコンビニへ

口に含む新スタイルたばこ

「ノルディックスピリット」が全国発売

場所を選ばない新しいたばこの形

日本たばこ産業（JT）は4月6日から、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」を、全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysにて順次発売する。「ノルディックスピリット」は、たばこの新しいスタイルを提案するリフレッシュパウチ。口に含むだけで、贅沢な味わいを約30分間じんわりと長く楽しめ、いつでもどこでも気軽にリフレッシュできる。ハンズフリーで両手をふさぐことなく使用可能なため、目の前のことに集中でき、かつその集中が続く。また、モダンオーラル（植物由来の繊維をベースとした白色のパウチを口に含んで使用する、火を使わないオーラルたばこの一種）発祥の地であるスウェーデン製で、本場ならではの素材や製法にこだわっている。今回、全国発売が開始される「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」は、弾ける奥深い甘さとコーラの味わいが特長で、口に入れると香り豊かなシナモン、まろやかなバニラ、爽やかなシトラスが重なり合う風味が広がる。3月3日に「CLUB JT オンラインショップ」にて先行発売された際には、「まさにクラフトコーラのような味わいで親しみやすい」といった声が寄せられた。