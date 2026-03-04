JTが提案する新しいたばこスタイル、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」発売

「ノルディックスピリット」を発売

日本たばこ産業（JT）は、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」を新たなブランドとして3月3日に立ち上げ、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」をCLUB JTオンラインショップで先行発売している。全国のセブン－イレブン、ローソン、NewDaysでは、4月6日から順次発売する。ラインアップは、「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」と「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」の2種類。どちらも価格は500円で14パウチ入り。ノルディックスピリットは、たばこの新しいスタイルを提案するリフレッシュパウチで、パウチを口に含むだけでいつでもどこでも気軽にリフレッシュできる。贅沢な味わいを約30分間じんわりと楽しめ、両手がふさがらないハンズフリー仕様のため、目の前のことに集中しやすい。モダンオーラル（植物由来の繊維をベースにした、白色のパウチを口に含んで使用する、火を使わないオーラルたばこの一種）の発祥の地であるスウェーデン製で、素材や製法にこだわっている。ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアムは、弾ける奥深い甘さとコーラの味わいが特徴。ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアムは、濃厚で甘酸っぱいカシスとワイルドベリーが味わえる。また、今後はさらなる新フレーバーの発売も予定している。記者会見では、JTが紙巻たばこ、加熱式たばこに続く、「モダンオーラル」市場への参入を表明。モダンオーラルとは、植物由来の繊維をベースとした白色のパウチを口に含んで使用する、火を使わないオーラルたばこの一種だ。荒木隆史・専務執行役員国内たばこ事業CEOは、「世界中でモダンオーラル市場が急速に成長している。2024年1月に38マーケットだったが、25年12月には57マーケットまで拡大している」と説明。その上で、「段階的に形成されるモダンオーラル市場で、リーディングポジションの確立を目指す」とアピールした。なお、JTではポジション確立に向けて、今回発表された2種類以外にも、さまざまなフレーバーを発売することを検討している。