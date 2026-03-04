AGMの防水タブレットがAmazon新生活セールで特価に！ 人気モデル2機種がお得に買える

AGM PAD P1（左）とAGM PAD P2 ACTIVE

メモリー価格高騰でも買いやすさを実現

水に濡れても大丈夫

IP68／IP69K防水防塵規格に対応

落下や衝撃などに強い

現場作業で使える

タフネスを売りに製品を販売するAGMは、3月3日にスタートした「Amazon新生活セール先行セール」で防水タブレット端末「AGM PAD P1」「AGM PAD P2 ACTIVE」を特別価格で販売している。3月6日からの「本セール」でもお得に購入することができる。AGM PAD P1とAGM PAD P2 ACTIVEは、水まわりやアウトドア、現場作業などのシーンで活躍する。現在、世界的にDRAMやNANDフラッシュ価格が急騰している状況。そんな中、AGMは効率的な調達と在庫戦略で「値上げを可能な限り抑え、手に取りやすい価格」を実現したという。AGM PAD P1は、通常価格3万9880円のところ3万5880円で販売。「キッチンやお風呂で動画やレシピを見たい」「大画面でネットも映像も楽しみたい」「コスパの良いAndroidタブレット端末を探している」といった人におすすめだ。IP68／IP69K防水防塵規格に対応しているほか、最新のAndroid 15を搭載し、セキュリティーと使いやすさが向上。10.36インチの大画面ディスプレー（2000×1200 FHD）を備え、キッチンでのレシピ確認やバスルームでの動画視聴など、水まわりでも安心して使うことができる。AGM PAD P2 ACTIVEは、通常価格4万3880円のところ3万9880円で販売。「アウトドアや現場作業で使えるタブレット端末がほしい」「落下や衝撃などに強いモデルを探している」「高輝度ディスプレーで屋外使用が多い」といった人におすすめだ。IP68／IP69K防水防塵に加え、MIL-STD-810H耐衝撃規格に準拠。過酷なアウトドア環境や現場作業でも安心して使える。着脱可能なプロテクティブケースには360度回転リングが付属し、持ち運びやスタンド用途に便利だ。過酷な環境に強いAGMのタブレット2機種が、Amazonの新生活セールで特別価格。水まわりから現場作業まで使えるタフモデルをお得に入手できるこの機会は、まさに買い時といえるだろう。