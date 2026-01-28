猫背を防いで学習効率アップ！ サンワサプライが超薄型「卓上傾斜学習ボード」を発売

卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド

200-STN095

学習の姿勢問題を解決

正しい姿勢をサポートして学習環境を改善

収納や持ち運びに困らない

2段階の角度調整が可能

PUレザーを採用

サンワサプライは、デジタル学習や読書の際に猫背を防ぎ、自然な姿勢を保てる「卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。薄さ5mmの超薄型設計と軽量ボディーが特徴で、子どもから大人まで幅広く活用できるアイテムだ。サンワダイレクトでの価格は2880円。卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095は、タブレット端末での学習や読書時に起こりがちな猫背姿勢を自然に改善できるのが最大の特徴。卓上に置くだけで画面や本に適度な傾斜が生まれ、無理なく視線が上がるため、首や肩への負担を軽減する。特に長時間学習による疲労軽減につながり、子どもの集中力向上にも効果が期待できるという。折りたたみ時の厚みは5mm、重量は約409gと非常にスリム。使い終わった後は本棚や机の隙間に簡単に収納できるほか、ノートと一緒にバッグへ入れて持ち運ぶこともできる。リビング学習はもちろん、図書館、カフェ、塾などどこでも適した学習環境を再現できる。スタンドの立て方を変えるだけで、2段階の角度調整が可能。動画視聴、ノートへの書き込み、タブレット端末の操作、ノートPCでの作業など、内容に合わせて最適な角度に切り替えられる。テレワークのノートPCスタンドとしても十分に活用できる。表面には高級感のあるPUレザーを採用し、肌触りが良く子どもでも扱いやすい質感に仕上げられている。タブレット端末やPCをしっかり支える強度を持ちながら、機器に傷がつきにくい点もポイント。粘着剤を使わなくても安定するため、気軽に使える。「子どもの学習姿勢が気になる」という保護者の声に応えつつ、大人のテレワーク環境改善にも役立つ。Web会議でのカメラ視線の位置を整えられるほか、肩こり予防にもつながる。シンプルで落ち着いたデザインのため、家庭・オフィスどちらの環境にも馴染む。