厚み約6.5mm サンワサプライのL字型Type-Cアダプターでポートが長持ち！

AD-USB35CCFLY（横挿し）（左）、AD-USB36CCFLT（縦挿し）

サンワサプライは1月15日、L字型デザインのUSB Type-C変換アダプター「AD-USB35CCFLY（横挿し）」「AD-USB36CCFLT（縦挿し）」を公式ネットショップ「サンワダイレクト」などで発売した。標準価格はいずれも1210円。新製品は、最大240WのUSB Power Delivery、8K／60Hzの映像出力、USB 40Gbpsのデータ転送に対応したL字型のType-C変換アダプター。ピン部分には、信号劣化の少ない金メッキピンを使用し、経年変化の影響が出にくい。ノートPCのほかに、スマホ、ゲーム機器やタブレットなど、さまざまなType-Cデバイスに対応し、壁際など狭いところでも、ケーブルに無理な負荷がかからず使用できるようになる。厚みは約6.5mmとほとんどはみ出さない薄型コンパクト設計。持ち運びはもちろん、デバイスに付けたままでも、あまり邪魔にならない。また、こうしたL字アダプターは接続側のポートを傷めずに長持ちさせられるのも特徴だ。ケーブル類がはみ出す問題は実はかなり厄介だ。何かの拍子に引っかけたり、強い力がかかったりすると、故障につながる恐れがある。ポートを長持ちさせたいという人は試してみても良いだろう。