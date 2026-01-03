iPhone 17シリーズを水・汚れ・衝撃から守る「ハードケース」

iPhone 17シリーズ（iPhone 17／17 Pro／17 Pro Max）と

iPhone Air用のハードケースが発売

水没レベルの「IP68」を取得、MIL規格の衝撃吸収

IP68準拠の防水・防じん性能を備える

MIL規格に準拠した耐衝撃性能も

前面パネルと背面パネルでiPhoneを挟み込んで防御

MagSafe対応で、リング部分はスタンドやスマホリングにも

サンワサプライは12月25日に、IP68規格の防水・防じん性能と、MIL規格の耐衝撃機能を備えたiPhone 17シリーズ＆iPhone Air用ハードケース「防水ハードケース 耐衝撃 IP68 防塵 MIL規格 衝撃吸収 MagSafe対応 簡易スタンド機能 ワイヤレス充電 全面保護 完全防水」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」（本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Payマーケット店、Amazon店）にて発売した。いずれも、税別価格は3346円。iPhone 17シリーズ＆iPhone Air用の「防水ハードケース 耐衝撃 IP68 防塵 MIL規格 衝撃吸収 MagSafe対応 簡易スタンド機能 ワイヤレス充電 全面保護 完全防水」は、粉塵の侵入を完全に防いで継続的な水没でも浸水しない、IP68等級を取得しており、突然の雨、キッチンや洗面台での水はね、アウトドアでの水辺利用といった濡れる前提のシーンでも、心強い守りを提供してくれる。あわせて、アメリカ国防総省が定めるMIL規格に準拠した耐衝撃性能を備えているので、日常の通勤通学はもちろん現場での持ち運びでも、高価なiPhoneを衝撃から守れる。前面パネルと背面パネルで挟み込む構造によって、iPhoneをしっかりとホールドし、背面だけでなく前面まで守る全面保護設計を採用することで、傷や衝撃の不安を軽減する。また、守りを固めつつも、装着したまま各種操作ができる。さらに、MagSafeにも対応しているため、ワイヤレス充電やマグネットアクセサリーをケース装着のまま活用することが可能で、リング部分は簡易スタンドとしても、スマホリングとしても使える。