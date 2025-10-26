世界にひとつだけのスマホケースを、ME-QがiPhone17に対応
2025/10/26 13:00
MAWが運営するME-Qは10月20日に、「iPhone 17」シリーズに対応したオリジナルスマートフォンケース作成サービスの提供を開始した。
あわせて、印刷技術によって色鮮やかで高精細なプリントを実現するため、思い出の写真や推しキャラを美しく再現可能となっている。
ハードケース、全面印刷ケース、グリップケース、強化ガラスケース、グリッターケース、ネックストラップ付ケースといった、多彩なケースバリエーションを用意しており、ハードケースなら890円から作れる。
推し活デザインやお気に入りの写真をスマートフォンケースにプリントすれば、毎日の持ち歩きをもっと楽しく個性的に演出できるようになる。
「iPhone 17」シリーズ向けのオリジナルスマートフォンケース作成サービスでは、iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxに対応している。
毎日の持ち歩きをもっと楽しくME-Qのオリジナルスマートフォンケース作成サービスでは、スマートフォンから簡単に使えるデザインシミュレーターを使用して、写真やイラスト、名入れテキストを自由に配置できる。
