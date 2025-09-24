iPhone 17対応ケースやApple Watchバンドなど、MOFTが「Snap Play Collection」を発売

「MOFT」の新シリーズ

米LEMOREは9月11日から、PC・スマートフォン・タブレット端末アクセサリーブランド「MOFT（モフト）」から、新シリーズ「Snap Play Collection」を順次発売している。「Snap Play Collection」のラインアップは、「iPhone 17シリーズ対応 MOVASレザーケース」「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」「MOFT 多機能カードケース＆スタンド - MagSafe対応」「全機種対応スリングストラップ アップグレード版」の、計4アイテム。「iPhone 17シリーズ対応 MOVASレザーケース」は、従来の「MOVASレザーケース」におけるカメラボタン部分のデザインを刷新し、オープンデザインからスマートフォン全体を保護できる仕様にアップデートした。「MOFT」独自開発の素材「MOVAS」を使用することによって、薄型ながら高い保護性能と柔らかな手触り、デザイン性を兼ね備えている。カラーは、ジェットブラック、ミスティグレー、トープ、ディープブルー、テラコッタ、サファイアブルー、エメラルドグリーンの7色。価格は6980円。「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」は、耐水性と柔らかな質感が特徴のシリコン素材を使用した「MOFT」初のApple Watchバンド。両面にマグネットを搭載したリバーシブルデザインで、4通りのスタイルを楽しめる。マグネット式なのでワンタッチで簡単に着脱可能で、シーンに合わせてスムーズに着せ替えられ、機能性とデザイン性を兼ね備える。カラーは、ジェットブラック×サンドベージュ、ディープブルー×ミスティグレー、サファイアブルー×エメラルドグリーン、サンライズオレンジ×ミストブルー、プリンイエロー×パープルの5色。価格は5880円。「MOFT 多機能カードケース＆スタンド - MagSafe対応」は、「MOFT」史上最大となる8枚のカードを収納できるカードケース。折り紙から着想を得た「MOFT」ならではのデザインを採用し、ポケットサイズながらカードだけでなく小物の収納も可能となっている。さらにMagSafeに対応し、キャッシュレス時代において財布の代わりとしても活躍する。カラーは、ジェットブラック、ミスティグレー、トープ、ディープブルー、テラコッタ、エメラルドグリーンの6色。9月29日の発売で、価格はスタンド機能付きが7180円、スタンド機能なしは5980円（現時点では「MOFT」公式サイトでのみ購入可。店頭販売の開始時期は未定）。「全機種対応スリングストラップ アップグレード版」は、2種類のフックを備えており、片手で長さ調整ができるスマートフォン用スリングストラップ。従来のスリングストラップをアップデートすることで、「MOFT」製ケースだけでなく、あらゆるスマートフォンケースへの対応が可能になった。装着や取り外しが容易で水洗いにも対応する、高い利便性と耐久性を備えている。カラーは、ミスティグレー、ブラウン、ブラック、ブルーの4色。価格は3980円。あわせて、「MOVAS耐久強化版 Snap-Onスマホスタンド」にはテラコッタ、エメラルドグリーンの2色、「MOFT 七変化マルチスタンド - MagSafe対応」にはテラコッタ、エメラルドグリーン、デザートゴールド、トープの4色、「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」にはミスティグレー、エメラルドグリーンの2色を、新カラーとして追加した。