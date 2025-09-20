Apple公式ストアでMOFT製品が初登場！「PC用多機能キャリーケース」

MOFTの「PC用多機能キャリーケース」が

米MOFTは9月18日に、「PC用多機能キャリーケース」の販売を、世界各地の「Apple Store」実店舗にて開始した。9月23日には、Apple公式オンラインショップでの販売も開始する。なお、「Apple Store」におけるMOFT製品の販売は、今回が初となる。今回、「Apple Store」での販売が開始される「PC用多機能キャリーケース」は、ノートPC用アクセサリーの概念を再定義し、保護ケースとしての安全性、スタンドとしてのエルゴノミクス効果、収納バッグとしての携帯性を、スリムでミニマルなデザインに凝縮している。特許取得済みの折り紙構造と、独自開発の MOVASヴィーガンレザーを採用することで、柔らかく上品な質感を実現するとともに、環境に優しく防水性・耐傷性にも優れている一方で、柔らかくて薄く堅牢なスタンドに素早く変形させられる。スタンドとしては、角度を15°と25°の2段階で調節可能で、ガラス繊維によって補強されているため、軽量ながら最大10kgのデバイスを支えることができる。さらに、ネオプレン素材を使用した独自の拡張式収納コンパートメントが、スリーブへシームレスに組み込まれ、必要に応じて広がるのでACアダプタやノート、スマートフォンなどの収納が可能となっており、名刺専用のポケットも備えている。「Apple Store」で販売される「PC用多機能キャリーケース」は、14インチおよび16インチのノートPCに対応する。カラーはナイトブラック、ミスティグレーの2色で、販売価格は8980円。