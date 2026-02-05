「においが気にならない」が進化、「ウィズ2・スペシャルエディション」がダークグレーで再販売

インフューズドたばこ用デバイス「ウィズ2・スペシャルエディション」の

「ダークグレー」モデルが数量限定で再登場

2024年モデルが完売したのは？

日本たばこ産業（JT）は2月2日から、インフューズドたばこブランド「ウィズ」の、2024年11月に発売して好評だった特別デザインのデバイス「ウィズ2・スペシャルエディション」の、人気カラー「ダークグレー」をCLUB JTオンラインショップ、CLUB JT公式オンラインショップの楽天市場店およびヤフー店にて、数量限定で再販売している。専用マウスピース×3個などが付属する、スターターキットの価格は3980円。「ウィズ2」は、インフューズドテクノロジーによって「加熱待ち時間ゼロ」「たばこのにおいをほぼ感じない」「雑味のないフレーバー」を実現しており、周囲に配慮しつつたばこを愉しめるインフューズドたばこ用デバイス。2024年11月に発売された「ウィズ2・スペシャルエディション」は、「ウィズ2」の味わいや基本性能、コンパクトなサイズ感はそのままに、デザインを一新した数量限定の特別モデル。手触りのよいマットな質感のアルミボディーや、液晶一体型のボタンを採用することで、スタイリッシュで洗練された印象に仕上げられている。発売後、好評を得て完売となっていたが、要望に応えて今回の人気カラー「ダークグレー」が数量限定で再販売されることとなった。