Ploom用キャメルが刷新、JTが全7銘柄の新パッケージを発売

キャメルらしいデザインを採用

JTは、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」と「Ploom CUBE（プルーム・キューブ）」で使用できる、キャメル全7銘柄のパッケージデザインをリニューアルし、3月中旬から順次、全国のコンビニエンスストアとたばこ販売店などで発売する。今回、「Ploom」で愉しめるキャメル全7銘柄を、こだわりの味と手頃な価格はそのままに、デザインをリニューアルする。生まれ変わったPloom用キャメルには、ユニークさや遊びゴコロを追求するキャメルらしいデザインを採用している。ラインアップは、「キャメル・リッチ・プルーム用」、「キャメル・スムース・プルーム用」、「キャメル・メンソール・コールド・プルーム用」、「キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用」、「キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用」、「キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用」、「キャメル・ベリー・オプション・プルーム用」の7銘柄。価格は各500円。JTでは、今回のパッケージデザインのリニューアルをはじめ、ユーザーの多様なニーズに応え、これまで以上に満足できる商品の提供、サービスの向上を目指していく。