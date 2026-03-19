Olive限定で「クレカ積立」のポイント還元率上乗せ　三井住友銀行の預金残高と連動

銀行×証券×クレカの連携を強化

クレカ積立が最大4.5％とさらにおトクに！

円預金月末残高が100万円以上あれば

クレカ積立のポイント付与率がアップする

三井住友銀行と三井住友カードは、4月（5月買付分）から「三井住友カード つみたて投資（以下、「クレカ積立」）で「三井住友カード つみたて投資」のOlive限定上乗せプランを開始する。「クレカ積立」は2021年6月から三井住友カードとSBI証券が開始したサービスで、後に他のクレジットカード会社もオンライン証券も同様のサービスを始めた。クレジットカード決済でポイントを貯めながら投資信託の積立ができ、従来必要だった証券口座への入金の手間が不要となる利便性の高さやポイント還元のお得さなどから好評を得ている。SBI証券での「クレカ積立」の利用者は約180万人。4月10日積立設定締切分（5月買付分）からOliveアカウントの保有者が「クレカ積立」を行った場合、三井住友銀行の円普通預金残高に応じ、ポイント付与率を最大＋0.5％上乗せする（100万円以上100万円ごとに＋0.1％）。円普通預金残高に応じたクレカ積立ポイント付与サービスは国内で初めて。なお、Olive以外の三井住友カード（対象カード）でクレカ積立を利用している場合も、Oliveアカウントを契約していれば特典（ポイント付与率上乗せ）の対象となる。新たな特典を開始する5月買付分以降、「三井住友カード Visa Infinite（インフィニット）」でクレカ積立を行うと、投資信託積立額の最大4.5％分のVポイントを獲得できる。他のカード種別のポイント付与率は、プラチナプリファードが最大3.5％、プラチナが最大2.5％、ゴールドが最大1.5％、その他のVポイントがたまるカードは最大1.0％。