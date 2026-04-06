「車をどこに停めたか分からない」を解決！ iPhoneの「探す」に対応した位置が分かるカーチャージャー

スマートタグ機能付カーチャージャー C＋A

充電しながら車の現在地が分かる新発想

iPhoneの「探す」アプリに対応

車の位置情報が分かる仕組み

充電器としての性能も妥協はない

大型商業施設や旅行先の駐車場で、「確実にこの辺だったはずなのに……」と車を探し回った経験はないだろうか。そんな駐車場所迷子の悩みを解消する新しいカーアクセサリーを、多摩電子工業が発売した。iPhoneの標準アプリ「探す」に対応した「スマートタグ機能付カーチャージャー C＋A」だ。価格は3278円。スマートタグ機能付カーチャージャー C＋Aは、車載USB充電器とスマートタグ機能を1台に集約。アクセサリーソケットに挿して使うだけで、iPhoneの探すアプリ上に車の位置を表示できるため、駐車場での迷子防止はもちろん、万が一の車両探索にも役立つ。位置情報の取得には、アップルの探すネットワークを使用。匿名で暗号化された仕組みのため、個人情報や行動履歴が第三者に見られる心配はない。AirTagと同じ仕組みを活用しつつ、車専用に最適化された設計になっている。また、スーパーキャパシタ（電気二重層コンデンサ）を内蔵。走行中に約10分充電することで、エンジン停止後や電源を抜いた状態でも、最大で約1週間、位置情報を維持できる。駐車中でも位置が分からなくならない点は、立体駐車場や旅先での安心感を大きく高めてくれる。USB-C（PD対応）で最大30W出力、USB-Aで最大18W出力と、充電器としての性能も妥協はない。スマートフォンやタブレット端末はもちろん、USB-C単ポート使用時にノートPCの充電にも対応する。さらに、12V／24V車対応のため、一般車からトラックまで幅広く利用できる。スマートキーやナビが進化した今でも、「車を停めた場所」だけは記憶頼みだった。充電しながら、自然に車の位置を記録してくれるこのカーチャージャーは、これからのカーライフの新しい当たり前になる可能性を秘めている。