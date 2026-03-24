ノートPCも急速充電！ USB-C直結ケーブル搭載の大容量2万mAhモバイルバッテリーが多摩電子工業から

ALP147UCK

USB-C直結ケーブルとUSB-A×2で「3台同時充電」

ノートPCの充電に最適

2万mAhのバッテリー容量

スマホなら複数回の充電が可能

最大3台の同時充電に対応

安心のPSE認証

多摩電子工業は、最大67W出力でノートPCまで急速充電できる2万mAhモバイルバッテリー「ALP147UCK」を発売している。USB-C直結ケーブルを搭載し、スマホからノートPC、タブレット端末まで、さまざまなデバイスが充電できる。価格はオープンで、実勢価格は7980円。ALP147UCKは、USB-C直結ケーブルとUSB-Cポートの両方が最大67W出力に対応。スマホの急速充電はもちろん、外出先でもノートPCをストレスなく充電できる。出張や移動中のノートPC作業をはじめ、カフェでの長時間テレワーク、旅行先で充電スポットが少ない場面でも活躍する。2万mAhのバッテリー容量であるため、スマホなら複数回充電でき、1日中持ち歩くハードユーザーにも心強い。本体には、USB-C直結ケーブル、USB-Cポート、USB-Aポート×2の出力ポートがあり、最大3台の同時充電に対応。仕事用スマホとタブレット端末、ワイヤレスイヤホンなど、複数デバイスをまとめて充電できる。過電流・過電圧から機器を守る安全回路を搭載し、PSE認証も取得。PPS（Programmable Power Supply）にも対応し、発熱や負荷を抑えながら効率よく充電できる（対応機種のみ）。ALP147UCKは、ノートPCも充電できる67W高出力、直結ケーブルの使いやすさ、3台同時充電、大容量と、外出時の充電不安を一気に解消してくれる。