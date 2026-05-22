若年層を中心に好評の「dynabook G／GS」シリーズに新モデル、軽量AIノートPCを発売

「dynabook G／GS」シリーズに新モデル

毎日持ち歩ける「AI PC」

約849gと圧倒的な軽さ

AIとクリエーティブ用途を両立

Dynabookは、若年層を中心に好評の13.3型モバイルノートPC「dynabook G／GS」シリーズに、Copilot＋PCに準拠した「dynabook G7」を新たにラインアップした。5in1コンバーチブルPC「dynabook V8／V6」は、CPUをインテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）に刷新。6機種9モデルを5月22日から順次発売している。dynabook G／GSシリーズは、約849gと圧倒的な軽さが特徴。薄さ17.7mmのスリム設計ながら、米国防総省のMIL規格テストをクリアした堅牢性も兼ね備えている。バッテリーは最大約28時間の長時間駆動（アイドル時）に対応し、外出先でも安心して使用が可能。通勤や出張、カフェ作業など、持ち運びを前提とした利用に最適だ。新たにラインアップされる「dynabook G7」（重さは約899g）は、インテル Core Ultra（シリーズ3）プロセッサーを搭載。CPU、GPU、AI専用エンジン（NPU）の三つを連携させることで、高度なAI処理を行う。プレゼン資料作成や翻訳、データ処理などをAIがサポートし、日常業務を大きく効率化する。全モデルに、AI機能を活用できる「Microsoft 365 Personal（最大24カ月）」もしくはOffice 2024が付属。文章作成やデータ分析、プレゼン資料作成などを「Copilot」で直感的に操作できる。モバイル用途を意識し、インターフェースも強化。Thunderbolt 4（USB-C）×2、USB-A×2、HDMI、LANポート、microSDといったフル装備に加え、Wi-Fi 7にも対応して高速で安定した通信が可能だ。dynabook V8／V6は、タッチ操作とペン入力に対応した5in1コンバーチブルPC。タブレット端末として使用が可能なほか、4Kカメラ搭載、画像・動画編集にも対応しており、AIとクリエーティブ用途を両立したモデルだ。dynabookの新モデルは、軽さ・堅牢性・AI性能という三つの要素をバランスよく融合させている。いつでもどこでもAIを活用できる、新しい働き方や学び方を実現するPCとして注目を集めそうだ。