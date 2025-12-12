インテリアとして映える 実用性も兼ね備えたモニターがAcer傘下ライフスタイルブランド「amadana」から登場

Acerがライフスタイルブランド

「amadana」から放つモニター第1弾

生活に溶け込む ライフスタイルブランドならではのモニター

ホワイト基調のゼロフレームデザインでリビングでも映える「DS10」「DS20」

DS10、DS20

薄く軽く どこにおいても馴染むミニマルデザイン「DP10」

DP10

日本エイサーは12月中旬から、Acerグループ傘下となった国内発のライフスタイルブランド「amadana」から23.8インチモニター「DS10」、27インチモニター「DS20」、15.6インチポータブルモニター「DP10」の3モデルを順次発売する。新製品は、Acerの技術力とamadanaが長年培ってきたミニマルかつ機能美を追求したデザイン哲学を融合させた新ラインアップとなる。一部木目調となったビジュアルなどは、生活に溶け込む家電プロダクトを手掛けてきたライフスタイルブランドのamadanaならではのデザインと言えるだろう。「DS10」「DS20」は、23.8インチ、27インチのフルHD（1920 × 1080、144Hz）非光沢パネルを搭載したモニター。映り込みを抑えた非光沢パネル、100,000,000：1の高いコントラスト比、ブルーライト軽減やフリッカー削減などを備えたAcer独自のVisionCare技術など、デザインだけでなく長時間の作業でも目に優しく、クリアな表示を可能としている。また、2W＋2Wのステレオスピーカーを内蔵することで、外付けスピーカーを用意しなくとも、動画視聴などが可能だ。インターフェースはVGA×1、HDMI（1.4）×1、3.5mmステレオミニジャック×1。デザイン面では、最薄部約8mmのスリム設計と、画面周囲のフレームを極限まで薄くしたゼロフレームデザインを採用。白を基調としたデザインはリビングや書斎でも馴染みやすい。「DP10」は、15.6インチ フルHD（1920×1080、60Hz）IPSパネルを搭載した超薄型ポータブルディスプレー。IPSパネルで、どの角度から見ても自然で鮮やかな色再現で、表示色は約1677万色。HDR10にも対応するほか、AdaptiveSync（FreeSync／G-SYNC Compatible）で、滑らかな映像表示も可能だ。Acer独自のVisionCare技術も備え、目への負担も軽減している。重量は約700gで角度調整が可能なオリジナルスタンドを内蔵。薄く、軽く、どこに置いてもなじむミニマルデザインで、カフェや出張先など、あらゆるシーンでスマートなデュアルディスプレー環境を実現する。インターフェースには、USB Type-C（映像入力・給電対応）とmini HDMI端子を備える。