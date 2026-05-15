1万5000円以下で買える 画面が見やすくなったXiaomiのスマートウォッチ「REDMI Watch 6」登場

大画面を採用したXiaomiのスマートウォッチ

最大24日間使えるロングバッテリー仕様 野外でも見やすい高輝度画面

REDMI Watch 6

直感的なデュアルボタン操作

150以上のスポーツモードを搭載

小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は5月14日、2.07インチの高精細有機EL（AMOLED）ディスプレーを搭載したスマートウォッチ「REDMI Watch 6」をXiaomiストア各店、公式オンラインストア、Amazon.co.jpなどで発売した。カラーはオブシディアンブラック、シルバーグレー、グレイシアブルーの3色。市場想定価格は1万4800円。5月27日まで早割価格の1万1980円で販売中だ。新製品は、約9.9mmのスリムボディーに、プレミアムなアルミニウム合金フレームを採用し、解像度432×514、PPI 324の高精細表示を実現した2.07インチの高精細ディスプレーを組み合わせたスマートウォッチ。日中の屋外でも見やすい高輝度（HBM 1500nits、ピーク輝度2000nits）で、左右対称の超薄型ベゼルにより画面占有率を82％確保している。使用時間はライトユースで最大24日間、通常使用で最大12日間、ヘビーユースでも最大7日間を実現し、デイリーユースから旅行や出張まで対応できる。さらに、ステンレススチール製クラウンと、セカンダリボタンを備えたデュアルボタン操作を採用し、直感的な操作が可能だ。スポーツモードの数は、150種類以上。心拍数・睡眠・血中酸素レベル・ストレスなどのモニタリングにも対応し、日常のコンディション管理をサポート。5気圧防水なので水辺のアクティビティに対応できる。また、高精度5衛星測位GNSSチップの内蔵で高精度の測位を実現し、複雑な地形での屋外アクティビティでも安定した性能を発揮する。