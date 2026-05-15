布団にファンという新発想、ドンキの「夢見ブランケット」で熱帯夜の寝苦しさを解消

夢見ブランケット

熱帯夜対策に新提案の「布団そのものを涼しくする」

布団内部に直接風を送り込む

独自設計のシロッコファン

首元ファスナーで顔まで風を届ける設計

サーモグラフィ試験でも温度低下を証明

猛暑が常態化しつつある中、夜の寝苦しさに悩む人が増えている。そんな中、「布団に風を送り込む」という新発想の快眠アイテムが登場した。ドン・キホーテ（ドンキ）が5月15日に発売したファン付き掛け布団「夢見ブランケット」は、布団内部の温度や湿度を下げることで、熱帯夜でも快適な睡眠をサポートする。価格は1万999円。近年、夜間でも気温が下がらない「熱帯夜」が増え、睡眠の質低下が社会的な課題になっている。冷房に頼る方法もあるが、「冷えすぎる」「風が苦手」といった理由で使用を控える人も少なくない。こうした背景から開発されたのが、布団の内部環境を調整する夢見ブランケットだ。室温を下げるのではなく、布団内部に直接風を送り込むことで、蒸れや湿気を取り除き、体感温度を下げる仕組みとなっている。最大の特徴は、掛け布団に搭載された独自設計のシロッコファン。静音性を確保しながら布団内部に風を循環させることで、熱や湿気のこもりを軽減する。さらに、防風・接触冷感の生地で風を逃がさず効率よく循環。首元ファスナーで顔まで風を届ける設計に加え、ファンが取り外し可能で布団が洗濯できて衛生的といった工夫も施されている。実用性と快適性を両立していることが、日常使いのハードルを下げている。検証では、一般的な掛け布団と比較して、使用時の体感温度が約3.7℃低下し、湿度も約18.3％減少するという結果が確認されている。ただの風ではなく、「環境そのものを快適に変える」という製品コンセプトを裏付けるものといえる。夢見ブランケットはモバイルバッテリーやUSB電源で動作するため、エアコンの使用時間を減らしながら快適な睡眠環境をつくることが可能だ。消費電力も約6.5Wと低く、電気代を抑えられる点も魅力となっている。猛暑と電気代高騰が重なる今、こうした節電しながら快眠を実現する製品は注目が集まりそうだ。