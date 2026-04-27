リカバリーサンダルの次は？ 足裏刺激がクセになる「ゴリラの裸足」

健康サンダル「ゴリラの裸足」が

全国の「ドン・キホーテ」系列店舗などで先行発売

全面モコモコ設計でインパクト抜群

インソールの中央部分に設けられた立体的なゴリラの顔が、

足裏をしっかり刺激する

4色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは4月下旬に、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を、全国の「ドン・キホーテ」系列店舗、「アピタ」「ピアゴ」など（一部店舗を除く）にて先行発売する。カラーは、ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーンの4色。サイズは、S（22.0～23.0cm）、M（23.0～24.0cm）、L（24.0～25.0cm）の3種類。「ゴリラの裸足」は、インソール部分だけでなくアウトソールやアッパー部分にも、球体が集合したような凹凸のあるデザインを採用した、これまでにない立体感のあるサンダル。インソールの中央部分には、他の凹凸と比較して約5mm高い、立体的なゴリラの顔を配置しており、歩くたびに足裏をしっかり刺激するため、履くだけで心地よい体験ができる。本体には、衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を使用しているので、ボリューム感のある見た目ながら軽量かつ柔らかく、長時間履いても負担を感じにくい。