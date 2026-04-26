iPhoneは24時間稼働の精密検査室へ、Apple Watchとスマートリングで変わる心臓と睡眠の健康管理

データの背後にある意味を読み解いてくれる

心臓の健康 「サイレントキラー」を可視化する

医療現場に近い精度で寄り添ってくれている

HUAWEI WATCH D2

睡眠の質を科学する「睡眠時無呼吸」

指輪型デバイスが支持されている

崖っぷちのドミノ

1960年3月生まれ。現在64歳で会社員人生はあとわずかの管理職。部下の多くは女子で娘が大勢いる感じ。中学、高校とブラスバンドでパーカッション担当。その時代の当たり前の流れで同級生とバンド結成し、大学、社会人1年生ぐらいまで活動したドラマー。就職は独立系ソフト会社に入社。その後、気づいたら汎用機の開発技術者を13年間経験、その後、今の会社に入社。

【崖っぷちのドミノの“かたじけない！”・9】かつて、健康管理といえば「たまに体重計に乗る」「年に一度の健康診断を受ける」といった、断続的な「点の管理」でした。診断結果が届くまでの数週間、私たちは自分の体の中で何が起きているかを知ることはなかったですね。現在、ウェアラブルデバイスの進化は、その概念を根本から覆しました。今や健康管理は、24時間365日絶え間なく続く「線の管理」へと変化してきています。私のiPhoneには、Apple Watchだけでなく、オムロン製の血圧計や体重計がBluetoothでシームレスに接続されています。毎朝、血圧を測り、体重計に乗る。その数秒のアクションが、即座に「ヘルスケア」アプリへと集約されます。アプリに収集されたデータをダウンロードして生成AIに相談すると、データの背後にある意味を読み解いてくれるのも便利です。「体調のデータは機微なものだから、誰にも見せたくない」という慎重な意見もあるでしょう。しかし、私はあえて逆の立場を取っています。データを適切に可視化し、信頼できるドクターや最先端のAIと共有することで、自分1人では気づけなかった「知見」が得られる。その利便性と安心感は、何物にも代えがたいと感じています。もちろん、デバイスを過信しすぎるのは禁物です。専門医による診断を大前提とした上で、その「判断材料」をいかに精度高く提供できるか。それこそが、現代のデジタル・ヘルスケアの真髄だと思います。今回は、私が今、最も情熱を注いでいる二つの領域「心臓」と「睡眠」に焦点を当て、Apple Watch Series 11を筆頭とする最新デバイスや、普及し始めたスマートリングが、私たちの生活をどう変えたのかをお話ししたいと思います。心疾患や脳血管疾患は多くの場合、前触れなく牙を剥きます。その最大の引き金となる「高血圧」と「不整脈」に対し、iPhoneのヘルスケアアプリは、今やプロフェッショナルな医療現場に近い精度で寄り添ってくれている気がします。2026年、Apple Watch Series 11がもたらした日本のiPhoneユーザーにとって最大のトピックは、ついに解禁された「高血圧パターンの通知」機能でしょう。これまで、Apple Watchは「直接的な血圧測定」はできないとされてきました。しかし、光学式心拍センサーの反射波形と加速度センサーのデータを高度なアルゴリズムで解析することで、ユーザーの血圧が慢性的に高い状態にある「パターン」を検知することが可能になったとのこと。これは画期的なことです。高血圧は「サイレントキラー（静かなる殺人者）」と呼ばれ、自覚症状がほとんどありません。私自身、以前は自分の心臓の3本の動脈が狭くなっていることに全く気づきませんでした。しかし、Apple Watchが日常の微細な変化を捉え、「最近、血圧が高めに推移している兆候があります」と通知をくれることで、手遅れになる前にアクションを起こせるようになったのです。私は、この通知機能と、オムロンの加圧式血圧計を併用しています。デバイスが異常を察知した時に、医療グレードの血圧計で確定診断を行う。このダブルチェック体制こそが、今流のスマートな健康管理だと思っています。「心血管健康レポート」通知が届いて終わりではありません。iPhoneのヘルスケアアプリは、蓄積された心電図（ECG）や心拍変動のデータを統合し、「心血管健康レポート」として出力してくれます。 これをかかりつけ医に見せることで、診察の質は向上します。「時々動悸がするんです」という曖昧な訴えではなく、「先週の火曜日、23時頃にこれだけの心房細動の履歴があります」という具体的なデータを示すことができる時代になりました。特に「心房細動（AFib）の履歴管理」は、今や定番となりました。単に異常を知らせるだけでなく、生活習慣との相関関係をAIが分析してくれますし、専門のドクターから「お酒を控えなさい」と言われるだけでなく、ドクターからこのデータを見てアドバイスを受けると自分への納得感が違います。他社の「HUAWEI WATCH D2」もちょっと気になっていました。iPhoneユーザーであっても、必ずしもApple Watch一択である必要はありません。特に「正確な血圧測定」にこだわり、しかも腕時計らしい円形デザインを好む人には、HUAWEI WATCH D2という強力な選択肢があります。このデバイスの特筆すべき点は、バンド部分が文字通り「カフ（腕帯）」のように膨らむ加圧式を採用していることです。スマートウォッチでありながら、管理医療機器認証を受けた「本物の血圧計」を常に腕に巻いているようなものです。HUAWEIの専用アプリからiPhoneの「ヘルスケア」へはデータ同期が可能なため、測定は精緻なHUAWEIで行い、全体的な管理はiPhoneで行うという「ハイブリッド運用」も、賢い選択といえるでしょう。もう一つは睡眠です。睡眠トラッキングはもはや「何時間寝たか」を確認するだけのフェーズを終えました。今は、「睡眠の中に潜むリスクを特定し、取り除く」という医学的アプローチのフェーズに移行しています。寝具で睡眠の質を上げているのかも数値化できるのです。日本人の多くが潜在的に抱えているといわれながら、検査のハードルの高さから放置されてきた「睡眠時無呼吸症候群（SAS）」。Apple Watch Series 9以降で実装されたこの検知機能は、まさに夢のようです。昔、子どもたちに「お父さんのいびきがうるさい」っていわれて無呼吸を心配しましたが、今は気にせずぐっすり寝ています。当然、睡眠の質も数値化されているので、「次の日早めに寝る」「寝る前に動画を見ない」「心落ち着く音楽を聴いて寝る」などを実践しています。加速度センサーが睡眠中の微細な手首の動きを捉え、呼吸パターンの中断（呼吸の乱れ）を継続的に分析、「しっかり寝ているはずなのに、日中異常に眠い」「集中力が続かない」といった悩み。その正体が、実は一晩に何十回も呼吸が止まっていることにあると気づけるきっかけになるみたいです。iOS 19やwatchOS 12世代で統合されたバイタルアプリは、私の朝のルーティンに欠かせないものとなりました。 起床直後、ヘルスケアアプリを開くと、昨夜の心拍数、呼吸数、手首体温、血中酸素ウェルネスが「通常範囲」に収まっているかがひと目で分かります。もし数値が「通常範囲」を外れて赤く表示されていれば、それは体からのサインです。「今日は少し風邪気味かもしれない」「昨日のトレーニングの疲れが残っている」といった客観的なデータに基づき、その日の仕事の強度を調整したり、激しい運動を控えたりといった、「予防的なスケジュール管理」が可能になるのです。さらに今スマートリングも普及し始めているようです。正直、私もそろそろ購入しようかと思っています。Oura Ring、Galaxy Ring、Re・De Ringといった「指輪型デバイス」です。今になってリングがなぜ支持されるのでしょうか。最大の理由は時計タイプの「装着感」だと思います。私自身、ベルトを睡眠時に変えたり、今ではあまり装着感のしないベルトをしたりしています。いくら機能が優れていても、「腕時計をつけて寝るのは違和感がある」「重い」と感じる層は一定数いらっしゃると思います。リング型は指一本に収まり、24時間着けていてもストレスがほとんどありません。最新のスマートリングは、皮膚が薄い指の付け根から非常に精度の高い血流データを読み取ります。これにより、睡眠の深さ（レム睡眠、深い睡眠）の分析において、時として腕時計型を凌駕する精度を見せることがあります。これらのデータも、Appleヘルスケアに統合されることで、時計＆指輪の二刀流使用なんていいかもしれません。さらに素晴らしいと感じている機能が、「ヘルスケア共有」です。離れて暮らす高齢の両親や、大切な家族の健康状態を、自分のiPhoneで見守ることができるので、会社の若手には敬老の日や父の日、母の日にApple Watchのプレゼントをおすすめしています。もちろん、全てのデータを共有する必要はありません。例えば「不規則な心拍が検知された時」や「転倒を検知した時」だけ通知が届くように設定できるので「最近、血圧はどう？」と電話で聞くよりも、静かに、しかし確実に守られているという安心感。プライバシーと安全のバランスを保ちつつ、テクノロジーで家族の絆を支える。これこそが、デジタル・ヘルスケアが目指すべき一つの完成形ではないでしょうか。「心臓」と「睡眠」。この二つの、生命の根幹に関わる領域をテクノロジーで可視化することは、単なる自己満足ではありません。それは、数年後、数十年後の自分に対する、最も確実な「先行投資」です。私がここで、特に同世代や、人生の後半戦を迎えた皆様に力を込めて伝えたいことがあります。「60歳を過ぎたら、スマートフォンとヘルスケアアプリ、そしてウェアラブルデバイスは、もはや必需品である」ということです。さらにいえば、それらを単に所有するだけでなく、生成AIなどを活用して自分の体を「数値化」し、客観的に捉えてみてください。数値を改善するための小さな工夫が、日々のパフォーマンスを上げ、結果として「より高いパフォーマンスを出せる自分」へと進化させてくれます。Apple Watchで心臓を守り、スマートリングで眠りを深く理解する。そして、全てのデータをiPhoneで統合管理する。デバイスを使いこなすことで、私たちは「病気になってから治す」という受け身の姿勢から、「異常の芽を摘み取って健康を維持する」という、主体的で新しい生き方を手に入れることができます。まずは、iPhoneのヘルスケアアプリを開いてみてください。そして、あなたの心臓が刻むリズム、眠りの中に響く呼吸の音に耳を傾けてみてください。今回はこれまで……かたじけない。（崖っぷちのドミノ）