ファミペイでチャージする方法を徹底解説 現金でもクレカでもチャージ可能

ファミペイとは

ファミペイにチャージする5つの方法

ファミマ店頭で

銀行口座から

※利用の際は、「FamiPayを使う」を「ON」にしておく必要があります。

クレジットカードから

※利用の際は、「FamiPayを使う」を「ON」にしておく必要があります

Apple Payから

ギフトコードから

上限金額と設定方法

クレジットカードチャージの場合 カードの種類 1日あたり 1カ月あたり ファミマTカード（JCB） 最大10万円 最大10万円 JCBブランドのクレジットカード 最大15万円 最大20万円

銀行口座チャージの場合 期間 上限額 1日あたり 10万円 1カ月あたり 30万円

利用上限の設定方法

まとめ

「ファミペイ」は、ファミリーマートをはじめとする加盟店で利用できるスマホ決済アプリです。ファミペイにチャージしておけば、現金やカードも不要。スマートフォンさえあれば、お買い物が可能です。この記事では、ファミペイにチャージする方法をわかりやすく紹介します。あわせて、お得にチャージできる「チャージの日」についてもお伝えするため、ぜひ参考にしてください。ファミペイとは、株式会社ファミリーマートが提供するスマートフォン向けのキャッシュレス決済サービスです。クレジットカードを紐づけて事前に残高をチャージしておけば、スマホ一つで支払いができるほか、ポイント還元などの特典を利用できます。ファミペイの特徴は、支払い時に200円（税込）ごとに1円相当のファミペイボーナス（還元率0.5％）が貯まる点です。さらに、キャンペーンや特定商品購入時には、通常より多くのポイントが付与されることもあり、日常的にファミリーマートを利用する方ほどお得になりやすい仕組みとなっています。また、PayPayや楽天ペイなどの他のコード決済と比較すると、ファミペイはファミリーマートのサービスとの連携に強みがある点が特徴です。例えば、以下のような機能があります。このようにファミペイは、単なる決済手段にとどまらず、ポイント還元や各種支払いにも活用できる便利なサービスです。特にファミリーマートをよく利用する方にとっては、日常の支払いをお得にできるキャッシュレス決済の一つといえるでしょう。ファミペイにチャージする方法には、以下の5つがあります。ここでは、各方法の手順について紹介します。1つずつ見ていきましょう。ファミリーマートの店頭でチャージする方法を紹介します。手順は、以下のとおりです。こちらは、現金チャージする方法です。クレジットカードを持っていない人や、使っている銀行口座がファミペイ非対応の人などに向いている方法といえるでしょう。銀行口座からも、ファミペイにチャージできます。手順は、以下のとおりです。ファミペイへのチャージは、クレジットカードからでも行えます。ただし、あらかじめ本人認証サービス登録済みのクレジットカードが必要です。登録可能なクレジットカードは、JCBブランドのカード（ファミマTカードを含む）になるため、注意しましょう。手順は、以下のとおりです。ファミペイへのチャージは、Apple Payでも可能です。事前にiPhoneやApple Watchなどデバイスにクレジットカードを登録しておく必要があります。対象クレジットカードはJCBブランドのカード（ファミマTカードを含む）です。手順は、以下のとおりです。ギフトコードからもファミペイへチャージできます。手順は、以下のとおりです。ファミペイでは、各チャージ方法ごとに使いすぎを防ぐためにチャージ上限金額が設定されています。まず、現金の場合、1か月で200万円までチャージが可能です。一方、クレジットカードや銀行口座チャージの場合、1か月あたり・1日あたりのそれぞれで上限が設けられています。特にクレジットカードの場合、紐づけるカードによって上限金額が異なる点にも注意が必要です。ファミマTカードは、ファミリーマート公式のクレジットカードのため、一般のJCBカードよりも月間上限額が高く設定されている点が特徴です。そのため、ファミペイをメインの決済手段として利用したい場合は、ファミマTカードの利用を検討するのもよいでしょう。なお、ファミペイの残高自体には、初期設定で最大100,000円までという上限が設けられています。初期設定の上限以上の金額をチャージしたい場合は、以下で紹介する方法で上限金額を変更する必要があることを覚えておきましょう。ファミペイでは、自分で利用上限額を設定できます。具体的な設定手順は、以下のとおりです。1．ファミペイアプリを開く2．「マイページ」から「設定」を選択3．「支払い方法」から「セキュリティ設定」を選択4．暗証番号を入力し、希望する上限金額を入力して保存利用上限を設定すれば、「毎月のチャージ額を一定以内に抑えたい」「使いすぎを防ぎたい」といった場合でも安心して利用できます。安全にキャッシュレス決済を利用するためにも、事前に上限金額を確認し、必要に応じて設定を行っておきましょう。ファミペイは、事前に残高をチャージしておくことで、スマートフォンだけで支払いができる便利なキャッシュレス決済サービスです。チャージ方法は、ファミマ店頭（現金）、銀行口座、クレジットカード、Apple Pay、ギフトコードの5種類があり、自分の利用環境に合わせて選べます。ただし、銀行口座やクレジットカードでチャージする場合は、1日・1か月あたりの上限金額が異なる点に注意が必要です。チャージ方法や上限金額を正しく理解し、自分に合った方法でチャージしながら、便利でお得なキャッシュレス決済を活用してください。