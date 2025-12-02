au PAY、ネット接続できなくても店頭での支払いが可能に！

通信状態が悪い状況でも「au PAY（コード支払い）」で支払える

「オフラインコード支払い」機能が提供開始

電波が届きにくい地下や混雑しているイベント会場でも店頭で支払いできる

「オフラインコード支払い」画面経由での支払いイメージ

KDDIとauペイメントは12月1日に、スマートフォン決済サービス「au PAY」において、端末がネットワークに接続できない場合でも店頭での支払いを可能にする「オフラインコード支払い」機能の提供を開始した。「オフラインコード支払い」機能によって、通信状態が悪い状況では、「au PAY」アプリのホーム画面にオフライン決済の案内が表示されるようになる。アプリ上で「オフラインコード支払い」画面を表示して、店舗側が表示されたコードを読み取ることで、地下などの電波が届きにくい場所やイベント会場といった混雑している場所、通信障害時など通信状態が悪い状況でも、コンビニエンスストアやドラッグストア、スーパーマーケットといった店頭で、「au PAY（コード支払い）」での支払いができる。なお、「オフラインコード支払い」機能を利用するための、事前の手続きなどは必要ない。また、取得済みのクーポンや、Pontaポイントが必ず当たる「たぬきの抽選会」といったキャンペーン、残高が不足した際に自動でチャージするオートチャージ機能は通常通り使えるため、オンライン時と変わらない利便性を実現した。