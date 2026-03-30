「アレクサ、涼しくして！」　照明＋ファンのサーキュライトがAlexaに対応

サーキュライト EZシリーズ スイング12畳

アレクサ対応モデル

風量・調光・タイマーまで自在にコントロール

専用アプリやAmazon Alexa対応デバイスから

オン／オフなど各種操作が可能

10段階の調光、7段階の調色に対応

夏は正回転（下向き）、冬は逆回転（上向き）で風を送る

ファン部分の角度およびスイング速度は2段階で調整可能

ファン部分は取り外し可能で向きの付け替えにも対応

一般的な物件に多い引掛シーリングへの取り付けが可能

ドウシシャは3月30日に、2018年から販売しているサーキュレーターと照明器具を融合させたシーリングファンライト「CIRCULIGHT（サーキュライト）」の新機種として、「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」は、「サーキュライト」としてははじめて「Amazon Alexa」スマートホームアプリ「Smart Life」に対応した。本体を無線LANに接続することによって、「Amazon Echo」シリーズをはじめとするAmazon Alexa対応デバイスに「アレクサ、ファンつけて」などと話しかけるだけで、ハンズフリーで照明やファンを操作できる。専用アプリを使用すれば、風量、明るさ、タイマー機能、シーン設定といった、さまざまな操作や設定が可能となっている。従来通りのリモコンでの操作に加えて、宅外からの操作にも対応しているので、外出先からでも照明やファンをコントロールできる。たとえば、専用アプリから指定した時間や曜日に合わせて照明とファンのオン／オフ設定が可能で、あらかじめスケジュールを登録しておけば、帰宅前や就寝前に操作することなく自動で照明やファンをオンにできる。また、外出時の消し忘れ防止にも役立つ。定格光束は適用畳数12畳の約5000lmで、調光を10段階、調色を7段階、常夜灯を2段階で調整可能。風量は7段階で調整でき、羽根径を25cmにすることで十分な風量を実現した。夏は正回転（下向き）でファンの風を送り、冬は逆回転（上向き）で床付近の冷たい空気を吸いこんで循環させられるため、オールシーズンで活躍する。ファン部分の角度は、小さなスペースに集中的に風を届ける約12°、部屋の広範囲に風を届ける約18°の2段階で調整可能で、角度調整後は部屋全体に風を行き渡らせるオートスイング機能によって、効率的に空気を循環させられる。また、スイング速度も2段階で調整できる。なお、ファン部分は取り外せるのでお手入れがしやすく、ファンの向きを付け替えられるため、天井に向けた風や冬におすすめの逆回転の風が強力になり、より効率的な空気循環が可能になる。引掛シーリングの形を問わず設置でき、一般的な物件に多い引掛シーリングの形なら、そのまま取り付けられる。