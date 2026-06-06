スケルトンデザイン採用 おサイフケータイが使える水冷ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」

REDMAGICの最新フラッグシップモデル

水冷と空冷を組み合わせたシステムを搭載 AIアシスタントが便利

REDMAGIC 11S Pro

水冷システムを採用

スケルトンデザインを採用

6.85インチフルディスプレー

最大520Hzのショルダートリガー

バッテリー容量は7500mAh

攻略に便利なAIアシスタント

Fastlane Japanは6月9日、ゲーミングブランド「REDMAGIC」からゲーミングスマートフォンのフラッグシップモデル「REDMAGIC 11S Pro」を新たに発売する。カラーはSubzero サブゼロ（シルバー）、Nightfreeze ナイトフリーズ（黒スケルトン）の2色。価格はメモリー16GB＋ストレージ512GBのモデルが17万2800円、12GB＋256GBモデルが14万9800円。発売日までの予約期間中、割引クーポンなどを利用すれば最大5000円割引となる。新製品は、現行のクアルコムSoCで最上位の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン」、水冷と空冷を組み合わせた「AquaCore冷却システム」を搭載するゲーミングスマホ。外観は、水冷システムの冷却液が内部を循環する動きを可視化したスケルトンデザインを採用。背面は、一切の凹凸を排除したフルフラット設計でゲームプレー時にも安定したグリップ感を実現している。ディスプレーは、プレイヤーの視界を妨げるノッチやパンチホールを排除した6.85インチのフルディスプレーを搭載し、画面占有率は95.3％に達する。1.5Kの高解像度と最大144Hzの高リフレッシュレートを実現し、タッチサンプリングレートは最大3,000Hzと遅延を最小限に抑えている。独自の「MAGICTOUCH」技術と組み合わせれば、さらにレスポンスを高められ、感度などもチューニングできる。ゲームに役立つ最大520Hzのショルダートリガーも設けている。バッテリー容量は7500mAh。最大80Wの急速充電、バッテリーを通さずにシステムに給電できるバイパス充電に対応することで、充電時間を削減しながら、バッテリーの劣化も防ぐことができる。「REDMAGICゲームスペース」ではAIアシスタントが利用可能。攻略情報やキャラクターの詳細、おすすめ編成など、リアルタイムで回答し、画面の気になるところをなぞるだけで検索できる「かこって検索」機能を搭載している。このほか、日常使いに便利なおサイフケータイ機能、USB-C to HDMI出力やワイヤレスミラーリングによる、モニターへの大画面出力も可能だ。