貼るだけで窓の防犯対策に！ 開放・衝撃検知の薄型防犯アラームがアイリスオーヤマから登場

設置が簡単な窓の防犯アイテム

2つの検知方式で侵入を知らせる

リモコン付き窓用防犯アラーム

侵入抑止効果が期待できるラベル

窓が開くと検知する「開放検知」

衝撃を検知する「衝撃検知」

遠隔から操作できるリモコン

アイリスオーヤマは4月16日から、手軽に窓からの侵入・防犯対策ができる「リモコン付き窓用防犯アラーム」を全国のホームセンターおよびインターネットサイト、家電量販店などで順次発売する。オンラインストア価格では1個2980円で、2個セットは3980円。警視庁によると、2024年に侵入窃盗が発生した一戸建て住宅1万2475件のうち、侵入口として窓が利用された件数は、全体の35.7％を占める。新製品は、窓に貼り付けるだけで窓からの侵入対策ができるため設置が容易な防犯装置。これまで必要性を感じていても、なかなか対策できていなかったユーザーでも簡単にリスクを減らせる防犯アイテムとなっている。本体の厚みは8mmと薄型設計。窓の開閉を妨げることなく設置でき、警告ラベルを屋外から見える位置に貼れば、侵入抑止の効果も生まれる。なお、設置は両面テープで行う。機能面では、防犯モード中に窓が開く（本体とマグネットが離れる）と検知する「開放検知」と、ガラスへの衝撃や破壊（金属がガラスへ当たる衝撃など）を検知する「衝撃検知」の2種類の検知方式を搭載。窓開けやガラス破壊による侵入の兆候をすばやく検知し、異常があれば、約85dBのアラームが鳴動。侵入者への威嚇効果と周囲への注意喚起が期待できる。付属品のリモコンを使えば、不審な人物や物音に気付いた際に遠隔から警報アラームを作動可能。また、窓から離れた場所でも防犯モードのオン・オフ切り替えができる。本体とリモコンの電源は、コイン形リチウム電池（CR2032）を使用し、電池寿命は約8カ月となっている。