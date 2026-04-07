【実はUSBケーブル】オウルテックのフィンガーストラップ ハンディファンとセットで使うと充電時も便利

オウルテックからストラップとハンディファン登場

データ転送と充電が可能 ストラップホールがあれば使える

OWL-CBX4CC2シリーズ

充電ケーブルとして使えるストラップ

選べる4色で展開

同時発売のハンディファンとも一部色をそろえられる

日傘に付けられるクリップが付属 ハンズフリーで使えるハンディファン

OWL-HF06シリーズ

風量は3段階

各カラーに合わせた日傘クリップが付属

オウルテックは4月3日、充電ケーブルとしても使用できるフィンガーストラップ「OWL-CBX4CC2シリーズ」、日傘に取り付けて使えるジェットハンディファン「OWL-HF06シリーズ」の2製品を発売した。フィンガーストラップ「OWL-CBX4CC2シリーズ」は、USB Type-C to Cコネクタを備えた充電ケーブルとして使える製品。ストラップホールがあれば、取り付け可能だ。データ転送とPower Deliveryに対応し、充電時の出力は最大60W、転送速度は最大480Mbpsとなっている。カラーはブラック、ホワイト、ピンク、パープルの4色で、直販ストア価格は880円。ジェットハンディファン「OWL-HF06シリーズ」は、手持ちの日傘の中棒に本製品を固定できる日傘クリップが付属した製品。風量は弱・中・強の3段階で、最長約9時間のロング稼働も可能だ。日傘に取り付ければ、ハンズフリーでも使える。カラーはブラック、クリア、ピンク、イエロー、ブルーの5色展開。直販ストア価格は2948円。