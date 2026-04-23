叩いて、もんで、貼るだけ　猛暑に新提案「ハンズフリー瞬間冷却剤 ゴリラパンチ」

たたくと冷却が始まり、貼って使える冷却剤が登場

不便だった瞬間冷却剤の課題を解決

使用イメージ

たたく→もむ→貼る、の3ステップで使える

「ゴリラパンチ」（左）と「ゴリラパンチ MINI」の2サイズを用意

ドウシシャは4月下旬から、貼れる瞬間冷却剤「ゴリラパンチ」を公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで販売する。ラインアップは、「ゴリラパンチ」（GRP-1、220円）と「ゴリラパンチ MINI」（GRP-2、198円）の2種類を用意している。「ゴリラパンチ」は、水と薬剤（尿素・塩化アンモニウム）の化学反応によって、瞬間的に冷たくなる冷却剤。平らなところに置いて、中の水袋を強くたたき割ることで、粒状の内容物が水に溶けて冷却が始まる。衣類などに貼り付けて使えるので手で持つ必要がなく、移動中や作業中、スポーツ中でも快適に冷却できる。また、冷やしたい部位に固定しておけるため、首元や背中、腕などをピンポイントに効率よく、継続的に冷やせるので、屋外イベントやフェス、スポーツ観戦、部活動、通勤・通学といった「ながら使用」に適している。サイズは、「ゴリラパンチ」が12.0×15.0cm、「ゴリラパンチ MINI」が9.0×15.3cmで、冷却したい部位に合わせて使い分けられる。