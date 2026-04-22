エアコンつけっぱなしでも寒くない、寝冷え対策に「ゴリラのハグ夏」が最強な理由

ゴリラのハグ夏

毎日使いたくなる快眠設計

Wバランス設計でエアコンをつけっぱなしでも寝冷えを防ぐ

縦使い時（左）と横使い時のイメージ

2色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは5月から、エアコン（冷房）つけっぱなし対応ブランケット「ゴリラのハグ夏」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで販売する。カラーは、アイスグレー、ラベンダーの2色。価格は4950円。「ゴリラのハグ夏」は、夏の夜の寝冷えを防ぐエアコンつけっぱなし対応ブランケット。2025年秋に発売され、SNSで話題となった3WAYあったかブランケット「ゴリラのハグ」の、冷感素材を使用した夏バージョンとして開発された。エアコンをつけっぱなしで寝る人のためのブランケットで、表生地と裏生地には接触冷感生地、中材には保温性の高いウレタンフォームを採用したWバランス設計の3層構造によって、寝入りはひんやり心地よく、夜中はじんわりあたたかくなって、エアコンをつけっぱなしでも寝冷えを防げる。表生地と裏生地に採用された接触冷感生地は、寝返りのたびにひんやりして気持ちのよい、シルクのようなさらりとした上質な手触りを感じられる。触れた時の冷たさを数値化したQ-Maxは、1平方センチメートルあたり0.45Wと、接触冷感素材の目安とされる1平方センチメートルあたり0.2Wの2.25倍に達している。中材のウレタンフォームは2mm厚のもちもちとした触感で、一般的なタオルケットと比較して保温率が9.4％向上しているので、ブランケット内の温度が保たれエアコンによる冷えからやさしく守ってくれる。サイズは幅100×奥行き140cmのハーフサイズとなっており、しっかりと全身を包んで寝たい場合は縦使い、夏場に足を出して寝たい場合は横使いと、好みに合わせて使い分けができる。なお、洗濯用ネットに入れて洗濯機で丸洗いが可能なので、汗ばむ季節でも清潔さを保てる。