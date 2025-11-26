「ゴリラのハグ」は富士山溶岩パウダーの特殊繊維でじんわりあったか

ゴリラのハグ

ストール、ひざ掛け、ブランケットなど便利な3WAY仕様

ふわふわタッチのシープボア生地を使用

使用イメージ

ドウシシャは11月20日に、ロマンス小杉と共同開発した、じんわり温かく感じられるやさしい素材のブランケット「ゴリラのハグ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、ベージュ、グレーの2色。価格は3850円。「ゴリラのハグ」は、リラックスアイテムを展開する新シリーズ「ゴリラリラックス」として展開される、「富士山みくりや溶岩パウダー」を練り込んだ素材で編んだ3WAYブランケット。ふんわり軽い、ふわふわタッチのシープボア生地を使用しており、空気をたっぷり含む柔らかな繊維が温かさを逃がさない。素材に練り込まれた「富士山みくりや溶岩パウダー」は、富士山東麓のみくりや地方（現・御殿場市周辺）で採取された富士山みくりや溶岩石をパウダー状にしたもの。60％以上の高い放射率を有していることが確認されており、遠赤外線放射が認められている。富士山みくりや溶岩パウダーを練り込むことによって、蓄熱効果に優れじんわりと温かく感じられるブランケットになり、まるでゴリラにやさしくハグされているかのようなぬくもりを実現した。ボタンを留めて肩に羽織ればストールとして、腰に巻けば防寒スカート風に、広げればひざ掛けやお昼寝時におなかをあたためるブランケットとしても使える。両サイドにはスマートフォンや財布などを収められる大きなポケットを備えるほか、ゴリラのネームタグをワンポイントにあしらって、かわいらしさと遊び心のあるデザインに仕上げた。スリーブデザインには、パジャマ姿のゴリラが人間を後ろからハグしているイメージを描いている。