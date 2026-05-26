dポイント、年間ポイント消費数が初の4000億ポイントを突破

実際に使われる共通ポイントとして定着

dポイント経済圏は「利用」だけで年間4000億円相当まで拡大

2025年度のポイント利用内訳

NTTドコモは、2025年度（25年4月～26年3月）の「dポイント」の年間ポイント消費数が4052億ポイントとなり、初めて4000億ポイントを突破したと発表した。dポイントは、15年12月に従来のドコモポイントをリニューアルして誕生した共通ポイント。前年度比では約25％増となり、成長率と利用規模の双方で拡大している。25年度のポイント利用内訳は、全国のdポイント／d払い加盟店での利用が3389億ポイント、ドコモのサービス・商品での利用が663億ポイントと、全体の約8割が加盟店での利用となっている。なお、MMD研究所が実施した調査においても、dポイントの利用シーンとして、コンビニエンスストア（39.4％）、ドラッグストア（33.6％）、スーパー（25.8％）、ECサイト（25.0％）など、日常的な支払いの場面が多く挙げられている。