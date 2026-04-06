「dバリューパス」、タワレコオンライン・エアトリで使える特典追加

割引クーポンが追加！

旧「スゴ得コンテンツ」からリニューアルした「dバリューパス」がよりお得に！

「dバリューパス」のアイコン

NTTドコモは、3月1日に提供を開始した「dバリューパス」の新たな特典として、タワーレコードが運営する「タワーレコード オンライン」で使えるクーポン特典を4月15日から、エアトリが提供する総合旅行プラットフォーム「エアトリ」で利用できるクーポン特典を4月21日から、それぞれ新たに追加する。「dバリューパス」は、3月1日に旧「スゴ得コンテンツ」から名称変更した新たな有料サービス。初回31日間無料・以降月額550円で、さまざまな特典やクーポンを利用できる。なお、ドコモ回線契約者以外も利用できる。リニューアルの目玉は、モバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」の使い放題と、キャッシュレス決済サービス「d払い」などの利用で貯まるポイント特典。コンビニや飲食店、映画館で使えるクーポンも拡充した。さらに今回、タワレコオンラインのクーポン特典（1回の注文合計金額が1000円以上の場合、通常送料相当額220円が何度でも無料）、「エアトリ」のクーポン特典（月1回限り、購入金額に応じて最大4万円割引）が加わった。タワレコオンラインでは決済手段に「d払い」を選択するとdポイントを使用しての購入も可能だ。